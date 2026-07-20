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Эпоха лояльности завершена: Санкт-Петербург захлестнула волна жестких санкций против бизнеса

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербургские компании столкнулись с беспрецедентным давлением из-за найма нелегальных мигрантов. За первые пять месяцев 2026 года органы правопорядка оформили 1,6 тысячи протоколов по статье 18.15 КоАП РФ. Как отмечает региональное управление МВД, этот показатель свидетельствует о резком ужесточении контроля за рынком труда в Северной столице и области. Масштабные проверки коснулись не только строительных площадок, но и популярных сервисов, где занято множество приезжих, что на фоне автоматизации заводов заставляет бизнес искать новые кадровые решения.

Строительная площадка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Строительная площадка

Динамика применения санкций за последние три года указывает на системный подход силовиков, пишет rosbalt.ru. Если в 2023 году полиция зафиксировала всего 808 правонарушений, то в 2025 году их число достигло 2,7 тысячи. Всплеск активности правоохранителей объясняется регулярными совместными операциями МВД и ФСБ. В ходе недавних рейдов в Московском районе и Кингисеппе были задержаны десятки иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. К слову, мобильность инспекторов сейчас не ограничена никакими факторами, даже если в городе наблюдаются серьезные пробки из-за дорожных работ.

Бизнес пытается оспорить миллионные штрафы в судах

Наиболее пристальное внимание уделяется отраслям с высокой долей иностранной рабочей силы: логистике, общепиту, клинингу и автосервисам. Под санкции попадают как крупные девелоперы, так и небольшие производства. Юристы выделяют три критические ошибки предпринимателей: допуск сотрудников к работе без действующего патента, путаница в договорах с субподрядчиками и срыв сроков уведомления МВД о найме персонала. Любая задержка в подаче документов неизбежно приводит к судебным разбирательствам.

Местный бизнес массово подает иски в арбитраж, пытаясь доказать отсутствие вины или процедурные ошибки самих проверяющих. По словам экспертов, часто сложности возникают из-за непрозрачных схем аутстаффинга, когда компания фактически не контролирует легальность персонала, предоставленного партнером. Текущая ситуация вынуждает руководителей предприятий полностью пересматривать внутренние регламенты проверки документов иностранцев, чтобы избежать парализации работы из-за ареста счетов или приостановки деятельности.

"Резкое увеличение числа протоколов — это прямой сигнал бизнесу о завершении периода лояльности. Сегодня любая ошибка в миграционном учете стоит компаниям слишком дорого, а судебные перспективы оспаривания штрафов становятся всё более призрачными из-за ужесточения государственной политики", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о миграционных проверках

Какой штраф грозит за наем мигранта без патента?

Для юридических лиц сумма взыскания в Санкт-Петербурге и Ленобласти может достигать 800 тысяч или даже 1 миллиона рублей за каждого неоформленного сотрудника.

Какие районы Петербурга чаще всего попадают в сводки рейдов?

Традиционно силовики концентрируют внимание на промышленных зонах Московского и Пушкинского районов, а также на крупных стройплощадках на периферии города.

Можно ли отделаться предупреждением в суде?

Суды крайне редко заменяют денежный штраф предупреждением по миграционным статьям, так как это правонарушение считается посягательством на общественную безопасность.

Сколько времени есть на уведомление МВД о заключении договора?

Работодатель обязан направить соответствующее уведомление в территориальный орган МВД в течение трех рабочих дней с даты подписания контракта.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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