Эпоха лояльности завершена: Санкт-Петербург захлестнула волна жестких санкций против бизнеса

Петербургские компании столкнулись с беспрецедентным давлением из-за найма нелегальных мигрантов. За первые пять месяцев 2026 года органы правопорядка оформили 1,6 тысячи протоколов по статье 18.15 КоАП РФ. Как отмечает региональное управление МВД, этот показатель свидетельствует о резком ужесточении контроля за рынком труда в Северной столице и области. Масштабные проверки коснулись не только строительных площадок, но и популярных сервисов, где занято множество приезжих, что на фоне автоматизации заводов заставляет бизнес искать новые кадровые решения.
Динамика применения санкций за последние три года указывает на системный подход силовиков, пишет rosbalt.ru. Если в 2023 году полиция зафиксировала всего 808 правонарушений, то в 2025 году их число достигло 2,7 тысячи. Всплеск активности правоохранителей объясняется регулярными совместными операциями МВД и ФСБ. В ходе недавних рейдов в Московском районе и Кингисеппе были задержаны десятки иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. К слову, мобильность инспекторов сейчас не ограничена никакими факторами, даже если в городе наблюдаются серьезные пробки из-за дорожных работ.
Наиболее пристальное внимание уделяется отраслям с высокой долей иностранной рабочей силы: логистике, общепиту, клинингу и автосервисам. Под санкции попадают как крупные девелоперы, так и небольшие производства. Юристы выделяют три критические ошибки предпринимателей: допуск сотрудников к работе без действующего патента, путаница в договорах с субподрядчиками и срыв сроков уведомления МВД о найме персонала. Любая задержка в подаче документов неизбежно приводит к судебным разбирательствам.
Местный бизнес массово подает иски в арбитраж, пытаясь доказать отсутствие вины или процедурные ошибки самих проверяющих. По словам экспертов, часто сложности возникают из-за непрозрачных схем аутстаффинга, когда компания фактически не контролирует легальность персонала, предоставленного партнером. Текущая ситуация вынуждает руководителей предприятий полностью пересматривать внутренние регламенты проверки документов иностранцев, чтобы избежать парализации работы из-за ареста счетов или приостановки деятельности.
"Резкое увеличение числа протоколов — это прямой сигнал бизнесу о завершении периода лояльности. Сегодня любая ошибка в миграционном учете стоит компаниям слишком дорого, а судебные перспективы оспаривания штрафов становятся всё более призрачными из-за ужесточения государственной политики", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист Алексей Кузьмин.
Для юридических лиц сумма взыскания в Санкт-Петербурге и Ленобласти может достигать 800 тысяч или даже 1 миллиона рублей за каждого неоформленного сотрудника.
Традиционно силовики концентрируют внимание на промышленных зонах Московского и Пушкинского районов, а также на крупных стройплощадках на периферии города.
Суды крайне редко заменяют денежный штраф предупреждением по миграционным статьям, так как это правонарушение считается посягательством на общественную безопасность.
Работодатель обязан направить соответствующее уведомление в территориальный орган МВД в течение трех рабочих дней с даты подписания контракта.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.