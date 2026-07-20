Омские семьи могут получить новую поддержку: родителям предложили платить прожиточный минимум

Депутат Сергей Миронов предложил выплачивать одному из родителей, который не работает и ухаживает за ребенком, ежемесячное пособие. С этим обращением он выступил перед министром труда Антоном Котяковым, сообщает ТАСС.
По задумке автора инициативы, сумма "родительской зарплаты" должна равняться региональному прожиточному минимуму. Такая мера призвана поддержать семьи и создать условия для роста рождаемости.
|Параметр
|Детали предложения
|Размер выплаты
|Прожиточный минимум в конкретном регионе
|Получатель
|Один из родителей, не имеющий работы и занимающийся ребенком
|Цель
|Стимулирование рождаемости, поддержка семей
Министр труда Антон Котяков пока не прокомментировал предложение, но ранее заявлял, что демографические проблемы требуют комплексного решения.
Необходимость новых мер подтверждают данные Росстата: в 2025 году уровень рождаемости в России составил 1,46‰. Текущие пособия и льготы не дают нужного эффекта на фоне общего спада рождаемости и роста социальных трат.
"Введение такого механизма позволит уменьшить нагрузку на социальные программы и повысить уровень рождаемости", — пояснил Сергей Миронов.
Реализация идеи зависит от одобрения в парламенте и наличия средств в бюджете. Для жителей регионов с низким прожиточным минимумом такая выплата может оказаться недостаточно ощутимой, в то время как в северных территориях или промышленных центрах сумма будет выше.
Реальный эффект от "родительской зарплаты" будет зависеть от того, насколько точно рассчитают финансовую нагрузку на бюджет и как быстро деньги дойдут до семей.
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