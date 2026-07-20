Омские семьи могут получить новую поддержку: родителям предложили платить прожиточный минимум

Депутат Сергей Миронов предложил выплачивать одному из родителей, который не работает и ухаживает за ребенком, ежемесячное пособие. С этим обращением он выступил перед министром труда Антоном Котяковым, сообщает ТАСС.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семейные пособия

По задумке автора инициативы, сумма "родительской зарплаты" должна равняться региональному прожиточному минимуму. Такая мера призвана поддержать семьи и создать условия для роста рождаемости.

Параметр Детали предложения Размер выплаты Прожиточный минимум в конкретном регионе Получатель Один из родителей, не имеющий работы и занимающийся ребенком Цель Стимулирование рождаемости, поддержка семей

Министр труда Антон Котяков пока не прокомментировал предложение, но ранее заявлял, что демографические проблемы требуют комплексного решения.

Необходимость новых мер подтверждают данные Росстата: в 2025 году уровень рождаемости в России составил 1,46‰. Текущие пособия и льготы не дают нужного эффекта на фоне общего спада рождаемости и роста социальных трат.

"Введение такого механизма позволит уменьшить нагрузку на социальные программы и повысить уровень рождаемости", — пояснил Сергей Миронов.

Значение и риски

Реализация идеи зависит от одобрения в парламенте и наличия средств в бюджете. Для жителей регионов с низким прожиточным минимумом такая выплата может оказаться недостаточно ощутимой, в то время как в северных территориях или промышленных центрах сумма будет выше.

Реальный эффект от "родительской зарплаты" будет зависеть от того, насколько точно рассчитают финансовую нагрузку на бюджет и как быстро деньги дойдут до семей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов