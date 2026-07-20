Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Талия, которой завидуют: одно упражнение работает глубже привычного пресса
Бесплатных ролей больше не будет: российский режиссёр требует огромную сумму за попадание в кадр
Конец долгого моратория: возвращение индексации пенсий в России создало новый сценарий выплат
Риск оказаться в полной изоляции: Сахалин изменит подход к защите морских путей сообщения
Трасса замерла в ожидании: внезапное решение оперативных служб парализовало движение в Крыму
Звери вышли к людям: в Амурской области ввели жесткие условия для ликвидации хищников
Смертельная ловушка на Ставрополье раскрыта: спецслужбы перехватили планы вражеских кураторов
От жары к стихии за один день: синоптики объявили в Москве желтый уровень опасности
Удар пришелся по мирным районам: в Брянской области зафиксировали тяжелые последствия атаки

Омские семьи могут получить новую поддержку: родителям предложили платить прожиточный минимум

Россия » Сибирь » Омск

Депутат Сергей Миронов предложил выплачивать одному из родителей, который не работает и ухаживает за ребенком, ежемесячное пособие. С этим обращением он выступил перед министром труда Антоном Котяковым, сообщает ТАСС.

семейные пособия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные пособия

По задумке автора инициативы, сумма "родительской зарплаты" должна равняться региональному прожиточному минимуму. Такая мера призвана поддержать семьи и создать условия для роста рождаемости.

Параметр Детали предложения
Размер выплаты Прожиточный минимум в конкретном регионе
Получатель Один из родителей, не имеющий работы и занимающийся ребенком
Цель Стимулирование рождаемости, поддержка семей

Министр труда Антон Котяков пока не прокомментировал предложение, но ранее заявлял, что демографические проблемы требуют комплексного решения.

Необходимость новых мер подтверждают данные Росстата: в 2025 году уровень рождаемости в России составил 1,46‰. Текущие пособия и льготы не дают нужного эффекта на фоне общего спада рождаемости и роста социальных трат.

"Введение такого механизма позволит уменьшить нагрузку на социальные программы и повысить уровень рождаемости", — пояснил Сергей Миронов.

Значение и риски

Реализация идеи зависит от одобрения в парламенте и наличия средств в бюджете. Для жителей регионов с низким прожиточным минимумом такая выплата может оказаться недостаточно ощутимой, в то время как в северных территориях или промышленных центрах сумма будет выше.

Реальный эффект от "родительской зарплаты" будет зависеть от того, насколько точно рассчитают финансовую нагрузку на бюджет и как быстро деньги дойдут до семей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Экономика и бизнес
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Ростовская область
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.