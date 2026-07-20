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Военные манёвры со стрельбами пройдут в районе морпорта Сочи 20 июля

Россия » Юг » Краснодар

В акватории морского порта Сочи 20 июня пройдут масштабные военные учения со стрельбой. Тренировочные мероприятия разделены на три временных этапа, в ходе которых жителей и гостей курорта просят не паниковать из-за громких звуков. Первые маневры начались в 09:00 и продлятся до 14:00, второй этап запланирован на 17:30, а финальная часть стрельб пройдет в вечернее и ночное время — с 20:00 до 23:00.

Пистолет
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пистолет

"Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности", — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

"Подобные тренировки в текущих условиях становятся рутинным, но крайне необходимым элементом защиты прибрежных городов. Четкая координация служб при обнаружении угроз с моря позволяет минимизировать риски для гражданской инфраструктуры и туристических объектов", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Подготовка подразделений проходит на фоне недавнего отражения массированных атак. В ночь на 20 июля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали свыше 380 беспилотных аппаратов над Краснодарским краем и другими регионами страны. Кроме того, военные успешно блокировали попытки нападения со стороны акваторий Азовского и Черного морей.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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