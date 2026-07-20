Река превратилась в свалку: упорство бизнесмена в Благовещенске привело к серьёзным последствиям

В Благовещенске суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой фирмы. Предпринимателя обвиняют в том, что он игнорировал решение суда и отказывался достать из реки затонувшую технику.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Экскаватор на берегу реки

Инцидент произошел в Зейском районе. Руководитель организации более полугода не поднимал драгу, которая осела на дне реки Большой Могот. При этом, по данным прокуратуры Амурской области, средства на проведение работ у бизнесмена были.

Директор пытался объяснить бездействие поиском подрядчиков и проведением совещаний. Однако свидетели в суде опровергли эти доводы.

Параметр Детали дела Место происшествия Река Большой Могот (Зейский район) Суть нарушения Неисполнение решения суда по подъему затонувшей драги Статья УК РФ ч. 2 ст. 315 Возможный итог Крупный штраф или срок до 2 лет лишения свободы

Затонувшая техника в реках региона — это не только вопрос экологии, но и серьезное препятствие для навигации и рыбоходства. Игнорирование судебных предписаний в таких случаях переводит дело из гражданской плоскости в уголовную.