Река превратилась в свалку: упорство бизнесмена в Благовещенске привело к серьёзным последствиям

В Благовещенске суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой фирмы. Предпринимателя обвиняют в том, что он игнорировал решение суда и отказывался достать из реки затонувшую технику.
Инцидент произошел в Зейском районе. Руководитель организации более полугода не поднимал драгу, которая осела на дне реки Большой Могот. При этом, по данным прокуратуры Амурской области, средства на проведение работ у бизнесмена были.
Директор пытался объяснить бездействие поиском подрядчиков и проведением совещаний. Однако свидетели в суде опровергли эти доводы.
|Параметр
|Детали дела
|Место происшествия
|Река Большой Могот (Зейский район)
|Суть нарушения
|Неисполнение решения суда по подъему затонувшей драги
|Статья УК РФ
|ч. 2 ст. 315
|Возможный итог
|Крупный штраф или срок до 2 лет лишения свободы
Затонувшая техника в реках региона — это не только вопрос экологии, но и серьезное препятствие для навигации и рыбоходства. Игнорирование судебных предписаний в таких случаях переводит дело из гражданской плоскости в уголовную.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.