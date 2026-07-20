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Река превратилась в свалку: упорство бизнесмена в Благовещенске привело к серьёзным последствиям

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске суд рассмотрит уголовное дело директора коммерческой фирмы. Предпринимателя обвиняют в том, что он игнорировал решение суда и отказывался достать из реки затонувшую технику.

Экскаватор на берегу реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Экскаватор на берегу реки

Инцидент произошел в Зейском районе. Руководитель организации более полугода не поднимал драгу, которая осела на дне реки Большой Могот. При этом, по данным прокуратуры Амурской области, средства на проведение работ у бизнесмена были.

Директор пытался объяснить бездействие поиском подрядчиков и проведением совещаний. Однако свидетели в суде опровергли эти доводы.

Параметр Детали дела
Место происшествия Река Большой Могот (Зейский район)
Суть нарушения Неисполнение решения суда по подъему затонувшей драги
Статья УК РФ ч. 2 ст. 315
Возможный итог Крупный штраф или срок до 2 лет лишения свободы

Затонувшая техника в реках региона — это не только вопрос экологии, но и серьезное препятствие для навигации и рыбоходства. Игнорирование судебных предписаний в таких случаях переводит дело из гражданской плоскости в уголовную.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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