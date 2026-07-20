Коммунальный апокалипсис отступает в Краснодаре: масштабная стройка изменила ландшафт прибрежной зоны

В Ейском районе Краснодарского края приступили к прокладке системы водоотведения для поселка Морского. Проект стоимостью из федерального бюджета реализуют в рамках программы обновления коммунальных сетей. Строители уже завершили около трети запланированного объема работ, а полностью сдать объект в эксплуатацию намерены до конца 2027 года.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство трубопровода: рабочие и спецтехника на стройплощадке

"В текущем году подрядчики монтируют участки канализационных сетей — в том числе самоточные и напорные. Общая протяжённость новых сетей составит порядка 22 километров", — сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов.

"Развитие поселков вроде Морского напрямую зависит от надежности инженерных коммуникаций. Износ старых сетей или их отсутствие — главная преграда для нормальной жизни и притока инвестиций в регионы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Инженеры используют трубы диаметром 280 миллиметров, которые отличаются повышенным сроком эксплуатации. Протяженность всей магистрали превысит 20 километров, что позволит напрямую соединить жилые массивы поселка с очистными сооружениями Ейска. Помимо самих трубопроводов, технический план предусматривает запуск семи новых насосных станций для обеспечения стабильного давления в системе.

Параллельно с работами в прибрежной зоне, дорожные ограничения из-за ремонта сетей вводятся и в краевой столице. С 21 июля в Краснодаре перекроют проезд на участке от улицы Соловьева до Екатериновской. Ограничения продлятся до середины сентября, пока специалисты не закончат перекладку коммуникаций под проезжей частью.