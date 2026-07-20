Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эпоха лояльности завершена: Санкт-Петербург захлестнула волна жестких санкций против бизнеса
Рецептов много, а эталон всего один: как солить белые грибы так, чтобы их съедали первыми
Военные манёвры со стрельбами пройдут в районе морпорта Сочи 20 июля
Одиночество больше не приговор: гормональный курс кардинально поменял личную жизнь тысяч пациентов
Река превратилась в свалку: упорство бизнесмена в Благовещенске привело к серьёзным последствиям
Макаки предсказывают будущее? Новый эксперимент изменил взгляд на разум животных
Коммунальный апокалипсис отступает в Краснодаре: масштабная стройка изменила ландшафт прибрежной зоны
Печень, сосуды и мозг страдают первыми: чем на самом деле опасна привычка есть много сладкого
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет

Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой

Россия » Урал » Челябинск

Парк "Притяжение" в Магнитогорске принял более 200 тысяч гостей за три дня праздничных мероприятий. Столь высокая посещаемость зафиксирована впервые за последние годы. Поводом для массового сбора стали День металлурга и День города.

Фестиваль
Фото: unsplash.com by Rangi Siebert is licensed under Free to use under the Unsplash License
Фестиваль

Программа объединила выступления артистов, детские зоны и семейные развлечения. Для промышленного центра с высокой концентрацией рабочих специальностей парк стал главной точкой притяжения жителей и туристов в праздничные выходные.

Развитие подобных общественных пространств напрямую влияет на привлекательность города для специалистов и качество жизни горожан. Масштаб события показал, что инфраструктура отдыха в Магнитогорске способна справляться с пиковыми нагрузками, когда в одну точку стекаются десятки тысяч людей.

"Такие мероприятия способствуют укреплению духа сообщества и улучшению качества жизни в Магнитогорске", — отметили организаторы праздника.

В планах города — сделать подобные события регулярными. Это должно помочь закрепить связь жителей с городской средой и создать устойчивый поток туристов в регионе.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Невероятный ажиотаж в центре Магнитогорска: инфраструктура парка справилась с исторической нагрузкой
Связь, которую невозможно разорвать: найдены клетки, превращающиеся в нейроны спустя сорок лет
Автоматические надбавки уже работают: кому Социальный фонд начислит деньги без единого заявления
Половина полуострова во тьме: последствия ударов по объектам электроснабжения в Крыму затянулись
Огромный дефицит кадров в медицине: государственная корпорация пошла на беспрецедентный шаг
Неожиданные перемены на АЗС Псковщины: властям пришлось пойти на экстренное перераспределение
Ушедшие марки затаились: возвращение на рынок РФ обросло неожиданными и жесткими условиями
Европа у края энергетической пропасти: газовый рынок сорвался после нового витка напряжения
Построили и не успели оформить: жесткий закон обнулил законность тысяч новых домов в Ленобласти
Секрет прямой спины: 5 минут в день, чтобы навсегда убрать лишний прогиб в пояснице
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.