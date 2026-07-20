Аграриям Забайкалья предоставили особые условия покупки: чиновники одобрили схему распределения

Аграрии Забайкалья получат доступ к закупке больших объемов топлива для сезонных полевых работ. Новые договоренности краевых властей с двумя топливными компаниями отменяют прежний лимит отпуска нефтепродуктов, который составлял от 15 до 50 литров в одни руки в день.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

По распоряжению губернатора для нужд агропромышленного комплекса региона выделили 1000 тонн горючего. Реализация этих запасов на заправочных станциях ряда округов начнется на следующей неделе, сообщает Max-канал "Топливо75".

Процедура закупки меняется: заправки будут отпускать бензин и дизельное топливо по специальным спискам. Это позволит хозяйствам забирать объемы, рассчитанные на неделю работы, без ежедневных поездок на АЗС. В настоящее время министерство сельского хозяйства региона совместно с местными администрациями собирает заявки от производителей для формирования реестров с указанием потребности каждого предприятия.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что переход на систему заявок и реестров снижает логистические издержки хозяйств, однако эффективность меры будет зависеть от скорости согласования списков и фактического наличия топлива на конкретных заправках.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев