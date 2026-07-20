Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настоящий бой прямо в центре города: Благовещенск готовится к встрече, которая встряхнет молодежь
Если человек вдруг стал злым и неуправляемым, причина может быть страшнее стресса или возраста
Рынок Сочи перевернулся: владельцы двушек теряют деньги, а студии дорожают вопреки всему
Старые провода больше не выдержат: Владивосток переходит на новые стандарты энергоснабжения
Всё пойдет иначе для жителей края: нейросети в Хабаровске изменят привычный быт и медицину
Грязная работа осталась в прошлом: выпускники Удмуртии массово ушли в цифровое фермерство
Пешеходы больше не останутся без выплат: Госдума изменит правила ответственности курьеров на СИМ
Ошибка, которую совершают почти все пары после нескольких лет вместе: именно она разрушает отношения изнутри
Чужая жизнь на экране разрушает самооценку: к каким необратимым последствиям ведет привычная лента

Аграриям Забайкалья предоставили особые условия покупки: чиновники одобрили схему распределения

Россия » Сибирь » Чита

Аграрии Забайкалья получат доступ к закупке больших объемов топлива для сезонных полевых работ. Новые договоренности краевых властей с двумя топливными компаниями отменяют прежний лимит отпуска нефтепродуктов, который составлял от 15 до 50 литров в одни руки в день.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

По распоряжению губернатора для нужд агропромышленного комплекса региона выделили 1000 тонн горючего. Реализация этих запасов на заправочных станциях ряда округов начнется на следующей неделе, сообщает Max-канал "Топливо75".

Процедура закупки меняется: заправки будут отпускать бензин и дизельное топливо по специальным спискам. Это позволит хозяйствам забирать объемы, рассчитанные на неделю работы, без ежедневных поездок на АЗС. В настоящее время министерство сельского хозяйства региона совместно с местными администрациями собирает заявки от производителей для формирования реестров с указанием потребности каждого предприятия.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что переход на систему заявок и реестров снижает логистические издержки хозяйств, однако эффективность меры будет зависеть от скорости согласования списков и фактического наличия топлива на конкретных заправках.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Садоводство, цветоводство
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Кухонный остров оказался лишним: ему нашлась замена, которая освобождает пространство
Смертельная лотерея на пляже: случайный глоток воды запустит необратимое поражение органов
Опасный миф о тихоходном транспорте: одно решение на дороге лишит автомобиля на полгода
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Бензиновые барьеры начали рушиться: Севастополь отменил главное ограничение для водителей
Похудение без изнеможения: новый подход заставит иначе взглянуть на привычные тренировки
Сердце российского Haval остановилось: тульский автогигант неожиданно поставил выпуск машин на паузу
Вкусовые рецепторы сошли с ума: винный маринад полностью преобразил привычный крыжовник
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Прощайте, платные сеансы: в Барнауле решили вернуть людей к истокам через старое кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.