Аграрии Забайкалья получат доступ к закупке больших объемов топлива для сезонных полевых работ. Новые договоренности краевых властей с двумя топливными компаниями отменяют прежний лимит отпуска нефтепродуктов, который составлял от 15 до 50 литров в одни руки в день.
По распоряжению губернатора для нужд агропромышленного комплекса региона выделили 1000 тонн горючего. Реализация этих запасов на заправочных станциях ряда округов начнется на следующей неделе, сообщает Max-канал "Топливо75".
Процедура закупки меняется: заправки будут отпускать бензин и дизельное топливо по специальным спискам. Это позволит хозяйствам забирать объемы, рассчитанные на неделю работы, без ежедневных поездок на АЗС. В настоящее время министерство сельского хозяйства региона совместно с местными администрациями собирает заявки от производителей для формирования реестров с указанием потребности каждого предприятия.
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что переход на систему заявок и реестров снижает логистические издержки хозяйств, однако эффективность меры будет зависеть от скорости согласования списков и фактического наличия топлива на конкретных заправках.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.