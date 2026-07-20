Тихий ужас на частном участке: снаряды в южных регионах заставили саперов действовать жестко

С начала 2026 года саперы МЧС обезвредили несколько авиационных боеприпасов, которые нашли на территории южных регионов.
В Волгограде авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на участке частного домовладения. Снаряд весил около 100 килограммов. Чтобы исключить риск для жителей, специалисты уничтожили его контролируемым подрывом.
Еще две находки зафиксировали 12 июля в Ростовской области. Боеприпасы нашли в хуторе Ленинакан Мясниковского района во время строительных работ. Саперы вывезли снаряды на специальный полигон, где их обезвредили.
"Даже спустя десятилетия после войны такие предметы остаются опасными. При обнаружении подозрительных объектов нельзя прикасаться к ним или пытаться перемещать самостоятельно", — предупредили в МЧС.
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