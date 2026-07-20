Городские дороги превратились в решето: во Владивостоке задействовали ночные смены для спасения трафика

Рабочие муниципального предприятия "Содержание городских территорий" в минувшие выходные латали ямы на главных магистралях Владивостока. Одновременно с этим на улице Невельского начали укладывать выравнивающий слой асфальта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Чтобы город не встал в пробках, технику на самых загруженных участках выводили в основном ночью, сообщает пресс-служба администрации города.
До конца года во Владивостоке планируют обновить более 100 километров дорожного полотна. Часть работ уже за спиной: закончили ремонт на улицах Ленина, Герцена и Льва Толстого, а также на отдельных отрезках Сахалинской и Мира.
|Статус работ
|Улицы
|Завершено
|Льва Толстого, Герцена, Ленина, участки Мира и Сахалинской
|В процессе / План
|Невельского, Победы, Сахалинская, участки Кирова и Ленина
Ближайшие недели дорожники сосредоточатся на улице Невельского. Помимо асфальта, проект предполагает благоустройство общественных пространств и развитие городской инфраструктуры в целом.
В мэрии заявляют, что график работ привязан к погоде. Если сроки сдвинутся, жителей города оповестят заранее.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.