Городские дороги превратились в решето: во Владивостоке задействовали ночные смены для спасения трафика

Рабочие муниципального предприятия "Содержание городских территорий" в минувшие выходные латали ямы на главных магистралях Владивостока. Одновременно с этим на улице Невельского начали укладывать выравнивающий слой асфальта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожные работы в городе

Чтобы город не встал в пробках, технику на самых загруженных участках выводили в основном ночью, сообщает пресс-служба администрации города.

Где чинят дороги

До конца года во Владивостоке планируют обновить более 100 километров дорожного полотна. Часть работ уже за спиной: закончили ремонт на улицах Ленина, Герцена и Льва Толстого, а также на отдельных отрезках Сахалинской и Мира.

Статус работ Улицы Завершено Льва Толстого, Герцена, Ленина, участки Мира и Сахалинской В процессе / План Невельского, Победы, Сахалинская, участки Кирова и Ленина

Ближайшие недели дорожники сосредоточатся на улице Невельского. Помимо асфальта, проект предполагает благоустройство общественных пространств и развитие городской инфраструктуры в целом.

В мэрии заявляют, что график работ привязан к погоде. Если сроки сдвинутся, жителей города оповестят заранее.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова