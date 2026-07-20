Никакого проезда до вечера среды: ремонт труб в Благовещенске парализовал важный участок

В Благовещенске на четыре дня перекроют участок улицы Студенческой. Дорогу заблокируют для ремонта поврежденного участка теплосети.
Движение транспорта ограничат на отрезке от улицы Промышленной до Энергетической. Ограничения вступят в силу в 8:00 21 июля.
"Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на участке тепловой сети. Их выполнит Амурские тепловые сети. Завершить работы планируют к 20:00 24 июля", — сообщили в мэрии города.
|Параметр
|Детали
|Участок перекрытия
|ул. Студенческая (от Промышленной до Энергетической)
|Срок начала
|21 июля, 08:00
|Срок завершения
|24 июля, 20:00
|Исполнитель
|Амурские тепловые сети
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