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Никакого проезда до вечера среды: ремонт труб в Благовещенске парализовал важный участок

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске на четыре дня перекроют участок улицы Студенческой. Дорогу заблокируют для ремонта поврежденного участка теплосети.

Работы по ремонту трубы
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Работы по ремонту трубы

Движение транспорта ограничат на отрезке от улицы Промышленной до Энергетической. Ограничения вступят в силу в 8:00 21 июля.

"Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на участке тепловой сети. Их выполнит Амурские тепловые сети. Завершить работы планируют к 20:00 24 июля", — сообщили в мэрии города.

Параметр Детали
Участок перекрытия ул. Студенческая (от Промышленной до Энергетической)
Срок начала 21 июля, 08:00
Срок завершения 24 июля, 20:00
Исполнитель Амурские тепловые сети
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
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