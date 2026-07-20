Никакого проезда до вечера среды: ремонт труб в Благовещенске парализовал важный участок

В Благовещенске на четыре дня перекроют участок улицы Студенческой. Дорогу заблокируют для ремонта поврежденного участка теплосети.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Работы по ремонту трубы

Движение транспорта ограничат на отрезке от улицы Промышленной до Энергетической. Ограничения вступят в силу в 8:00 21 июля.

"Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на участке тепловой сети. Их выполнит Амурские тепловые сети. Завершить работы планируют к 20:00 24 июля", — сообщили в мэрии города.

Параметр Детали Участок перекрытия ул. Студенческая (от Промышленной до Энергетической) Срок начала 21 июля, 08:00 Срок завершения 24 июля, 20:00 Исполнитель Амурские тепловые сети