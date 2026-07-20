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Бензиновые барьеры начали рушиться: Севастополь отменил главное ограничение для водителей

Россия » Юг

В Севастополе пересмотрели правила продажи топлива на заправках. С понедельника владельцы легковых машин могут заправлять бензином АИ-92 полный бак без предъявления QR-кодов. Об изменениях в работе АЗС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Действующие лимиты и свободная продажа

Режим отпуска горючего стал мягче для самых востребованных марок. По словам главы региона, три вида топлива теперь доступны для покупки в свободном режиме. Это дизель NP, сотый бензин и АИ-92. Однако объемы заправки различаются в зависимости от категории нефтепродукта.

"Три вида топлива можно купить свободно: ДТ NP, АИ-100 и АИ-92", — объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Для ДТ NP и АИ-100 установлен потолок в 40 литров на один автомобиль. Самые лояльные условия созданы для марки АИ-92: водителям разрешено заправлять полный бак, а также дополнительно наливать до 20 литров в канистру. Аналогичное правило по таре действует и для солярки. 

Где сохраняется система кодов

Несмотря на послабления, часть ассортимента АЗС остается под строгим контролем. Система QR-кодов продолжает действовать для бензина марок АИ-95, АИ-95 NP и стандартного дизельного топлива. Здесь лимит составляет всего 20 литров на машину. Исключение сделано лишь для четырех станций в пригороде, где планку подняли до 40 литров. Логистические сложности в регионе иногда влияют и на другие сферы, например, когда из-за ремонтных работ меняются маршруты поездов.

Ценовая динамика на заправках

Автомобилисты отмечают коррекцию ценников в сторону снижения. Стоимость литра АИ-92 на местных заправках опустилась со 180 до 175 рублей. Хотя цифры остаются высокими, тренд на снижение радует потребителей. 

Марка топлива Условия отпуска
АИ-92 Полный бак + 20л в канистру (без кодов)
ДТ NP, АИ-100 До 40 литров свободно
АИ-95, ДТ стандарт Только по QR-кодам (20-40 литров)

"Резкое колебание розничных цен в Севастополе связано с плечом доставки. Снижение цены на 5 рублей — это результат прямой дотации или оптимизации маршрутов через новые территории. Для экономики города крайне важно удерживать стоимость АИ-92, так как это базовое топливо для малого бизнеса", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Нужен ли QR-код для заправки АИ-92?

Нет, с понедельника эта марка бензина отпускается свободно для всех категорий водителей.

Сколько бензина можно залить в канистру?

Действующие правила позволяют залить в личную тару до 20 литров АИ-92 или дизельного топлива.

Какие марки бензина остаются дефицитными?

Ограничения в 20 литров и требование QR-кода сохраняются для АИ-95, АИ-95 NP и обычного дизеля.

Где можно заправить 40 литров АИ-95?

Увеличенный лимит действует только на четырех специализированных АЗС, расположенных в пригородной зоне.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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