Прощайте, платные сеансы: в Барнауле решили вернуть людей к истокам через старое кино

В барнаульском кинотеатре "Премьера" 21 июля покажут фильмы Василия Шукшина и картины, снятые по его произведениям. Сеансы пройдут бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киноплёнка

Программа показов

День начнется в 12:00 с двух документальных лент местных авторов. Сначала зрителям представят фильм "И прекрасна моя родина — Алтай" (2024), снятый к 95-летию писателя. В картине приняли участие Мария Шукшина, Николай Губенко и другие современники классика. Затем покажут ленту "Выбираю деревню на жительство" (2020), которая основана на рассказе Шукшина о противостоянии городской суеты и деревенской мудрости.

После документального блока создатели фильмов Андрей Есаулов и Владимир Кузнецов пообщаются со зрителями.

В 14:00 на экране появится фильм Эдуарда Бочарова "Какое оно, море?" (1964). Это первая совместная работа Василия и Лидии Федосеевых-Шукшиных. В фильме также снялись Светлана Дружинина, Станислав Любшин и Николай Крючков.

Юбилейные "Шукшинские дни"

Кинопоказы станут частью подготовки к "Шукшинским дням на Алтае" и XXVIII Шукшинскому кинофестивалю, которые пройдут с 21 по 25 июля 2026 года. В этот раз мероприятие отметит 50-летний юбилей.

Организаторы планируют сделать фестиваль самым масштабным. Программа объединит городские площадки и сельские территории, включая маршруты по Чуйскому тракту. Финальные мероприятия запланированы на 25 июля в Сростках.

Событие Детали Показы в "Премьере" 21 июля, вход свободный Юбилейный фестиваль 21-25 июля 2026 года Масштаб фестиваля 64 конкурсных фильма, спектакли, выставка CPS