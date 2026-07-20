Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонный остров оказался лишним: ему нашлась замена, которая освобождает пространство
Смертельная лотерея на пляже: случайный глоток воды запустит необратимое поражение органов
Опасный миф о тихоходном транспорте: одно решение на дороге лишит автомобиля на полгода
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Бензиновые барьеры начали рушиться: Севастополь отменил главное ограничение для водителей
Похудение без изнеможения: новый подход заставит иначе взглянуть на привычные тренировки
Сердце российского Haval остановилось: тульский автогигант неожиданно поставил выпуск машин на паузу
Вкусовые рецепторы сошли с ума: винный маринад полностью преобразил привычный крыжовник
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды

Прощайте, платные сеансы: в Барнауле решили вернуть людей к истокам через старое кино

Россия » Сибирь » Барнаул

В барнаульском кинотеатре "Премьера" 21 июля покажут фильмы Василия Шукшина и картины, снятые по его произведениям. Сеансы пройдут бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Киноплёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Киноплёнка

Программа показов

День начнется в 12:00 с двух документальных лент местных авторов. Сначала зрителям представят фильм "И прекрасна моя родина — Алтай" (2024), снятый к 95-летию писателя. В картине приняли участие Мария Шукшина, Николай Губенко и другие современники классика. Затем покажут ленту "Выбираю деревню на жительство" (2020), которая основана на рассказе Шукшина о противостоянии городской суеты и деревенской мудрости.

После документального блока создатели фильмов Андрей Есаулов и Владимир Кузнецов пообщаются со зрителями.

В 14:00 на экране появится фильм Эдуарда Бочарова "Какое оно, море?" (1964). Это первая совместная работа Василия и Лидии Федосеевых-Шукшиных. В фильме также снялись Светлана Дружинина, Станислав Любшин и Николай Крючков.

Юбилейные "Шукшинские дни"

Кинопоказы станут частью подготовки к "Шукшинским дням на Алтае" и XXVIII Шукшинскому кинофестивалю, которые пройдут с 21 по 25 июля 2026 года. В этот раз мероприятие отметит 50-летний юбилей.

Организаторы планируют сделать фестиваль самым масштабным. Программа объединит городские площадки и сельские территории, включая маршруты по Чуйскому тракту. Финальные мероприятия запланированы на 25 июля в Сростках.

Событие Детали
Показы в "Премьере" 21 июля, вход свободный
Юбилейный фестиваль 21-25 июля 2026 года
Масштаб фестиваля 64 конкурсных фильма, спектакли, выставка CPS
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
Экономика и бизнес
Программисты стали первыми в очереди: через три года перемены накроют весь интеллектуальный труд
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Финансы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Еда и рецепты
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Кухонный остров оказался лишним: ему нашлась замена, которая освобождает пространство
Смертельная лотерея на пляже: случайный глоток воды запустит необратимое поражение органов
Опасный миф о тихоходном транспорте: одно решение на дороге лишит автомобиля на полгода
Мусорный остров начал исчезать: в океане появились существа, которые поедают пластик
Бензиновые барьеры начали рушиться: Севастополь отменил главное ограничение для водителей
Похудение без изнеможения: новый подход заставит иначе взглянуть на привычные тренировки
Сердце российского Haval остановилось: тульский автогигант неожиданно поставил выпуск машин на паузу
Вкусовые рецепторы сошли с ума: винный маринад полностью преобразил привычный крыжовник
Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды
Прощайте, платные сеансы: в Барнауле решили вернуть людей к истокам через старое кино
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.