Прощайте, платные сеансы: в Барнауле решили вернуть людей к истокам через старое кино

В барнаульском кинотеатре "Премьера" 21 июля покажут фильмы Василия Шукшина и картины, снятые по его произведениям. Сеансы пройдут бесплатно, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
День начнется в 12:00 с двух документальных лент местных авторов. Сначала зрителям представят фильм "И прекрасна моя родина — Алтай" (2024), снятый к 95-летию писателя. В картине приняли участие Мария Шукшина, Николай Губенко и другие современники классика. Затем покажут ленту "Выбираю деревню на жительство" (2020), которая основана на рассказе Шукшина о противостоянии городской суеты и деревенской мудрости.
После документального блока создатели фильмов Андрей Есаулов и Владимир Кузнецов пообщаются со зрителями.
В 14:00 на экране появится фильм Эдуарда Бочарова "Какое оно, море?" (1964). Это первая совместная работа Василия и Лидии Федосеевых-Шукшиных. В фильме также снялись Светлана Дружинина, Станислав Любшин и Николай Крючков.
Кинопоказы станут частью подготовки к "Шукшинским дням на Алтае" и XXVIII Шукшинскому кинофестивалю, которые пройдут с 21 по 25 июля 2026 года. В этот раз мероприятие отметит 50-летний юбилей.
Организаторы планируют сделать фестиваль самым масштабным. Программа объединит городские площадки и сельские территории, включая маршруты по Чуйскому тракту. Финальные мероприятия запланированы на 25 июля в Сростках.
|Событие
|Детали
|Показы в "Премьере"
|21 июля, вход свободный
|Юбилейный фестиваль
|21-25 июля 2026 года
|Масштаб фестиваля
|64 конкурсных фильма, спектакли, выставка CPS
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