Подмосковье столкнулось с массированной атакой беспилотников, которая привела к повреждениям гражданской инфраструктуры сразу в нескольких округах. По данным региональной прокуратуры, под удар попали не только частные строения, но и многоквартирные дома, а также коммерческие объекты. Масштаб ночного налета оказался беспрецедентным: на подлетах к столице зафиксировали сотни целей.
Информация о последствиях атаки продолжает поступать из надзорных ведомств. Прокуратура Московской области подтвердила, что зафиксированы прилеты и падения обломков в жилых массивах. В ведомстве подчеркнули: пострадали многоквартирные дома и бизнес-объекты. Сейчас идет детальный обход территорий для фиксации нанесенного ущерба.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших местных жителях. Состояние людей уточняется, им оказывается необходимая медицинская помощь. Учитывая плотность застройки в ближнем Подмосковье, даже нейтрализованный дрон представляет серьезную опасность из-за разлета осколков.
"Основной ущерб жилому сектору в таких случаях наносят не только прямые попадания, но и взрывная волна, выбивающая остекление в человейниках", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для расчетов противовоздушной обороны и средств РЭБ. Мэр столицы Сергей Собянин раскрыл детали отражения атаки. По его словам, в сторону Москвы двигалось более 400 беспилотников со стороны Украины. Подавляющее большинство из них уничтожили еще на дальних подступах.
|Статистика атаки
|Данные
|Общее число запущенных БПЛА
|Более 400 единиц
|Сбито на подлете к Москве
|85 единиц
|Пострадавшие (предварительно)
|2 человека
Масштабные налеты требуют не только военной, но и гражданской готовности. Пока силы ПВО "чистят" небо, муниципальные службы готовятся к ликвидации последствий на земле. Прокуратура контролирует вопросы компенсаций жителям поврежденных домов и оперативность восстановительных работ.
"Массовая атака неизбежно ведет к незапланированным расходам местных бюджетов на резервные фонды. Однако устойчивость финансовой системы Подмосковья позволяет оперативно выделять средства на ремонт многоквартирных домов без бюрократических задержек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В первую очередь необходимо вызвать полицию или МЧС для фиксации факта повреждения, а затем уведомить управляющую компанию и администрацию городского округа.
Восстановление остекления и ремонт конструктивных элементов жилых домов в таких случаях обычно проводится за счет муниципального или регионального бюджета.
Нет, при звуках взрывов или работе ПВО необходимо отойти от окон и переместиться в безопасное место (коридор, ванная, укрытие).
Лучшим вариантом будет использование подземных паркингов или крытых гаражей, так как открытые стоянки наиболее уязвимы при падении обломков.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.