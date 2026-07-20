Ночное небо вспыхнуло: налет небывалого масштаба заставил столицу и область мобилизовать все силы

Подмосковье столкнулось с массированной атакой беспилотников, которая привела к повреждениям гражданской инфраструктуры сразу в нескольких округах. По данным региональной прокуратуры, под удар попали не только частные строения, но и многоквартирные дома, а также коммерческие объекты. Масштаб ночного налета оказался беспрецедентным: на подлетах к столице зафиксировали сотни целей.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аварийно спасательная служба

География повреждений и пострадавшие

Информация о последствиях атаки продолжает поступать из надзорных ведомств. Прокуратура Московской области подтвердила, что зафиксированы прилеты и падения обломков в жилых массивах. В ведомстве подчеркнули: пострадали многоквартирные дома и бизнес-объекты. Сейчас идет детальный обход территорий для фиксации нанесенного ущерба.

Губернатор Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших местных жителях. Состояние людей уточняется, им оказывается необходимая медицинская помощь. Учитывая плотность застройки в ближнем Подмосковье, даже нейтрализованный дрон представляет серьезную опасность из-за разлета осколков.

"Основной ущерб жилому сектору в таких случаях наносят не только прямые попадания, но и взрывная волна, выбивающая остекление в человейниках", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Работа ПВО: цифры и факты

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для расчетов противовоздушной обороны и средств РЭБ. Мэр столицы Сергей Собянин раскрыл детали отражения атаки. По его словам, в сторону Москвы двигалось более 400 беспилотников со стороны Украины. Подавляющее большинство из них уничтожили еще на дальних подступах.

Статистика атаки Данные Общее число запущенных БПЛА Более 400 единиц Сбито на подлете к Москве 85 единиц Пострадавшие (предварительно) 2 человека

Анализ рисков для инфраструктуры

Масштабные налеты требуют не только военной, но и гражданской готовности. Пока силы ПВО "чистят" небо, муниципальные службы готовятся к ликвидации последствий на земле. Прокуратура контролирует вопросы компенсаций жителям поврежденных домов и оперативность восстановительных работ.

"Массовая атака неизбежно ведет к незапланированным расходам местных бюджетов на резервные фонды. Однако устойчивость финансовой системы Подмосковья позволяет оперативно выделять средства на ремонт многоквартирных домов без бюрократических задержек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении квартиры?

В первую очередь необходимо вызвать полицию или МЧС для фиксации факта повреждения, а затем уведомить управляющую компанию и администрацию городского округа.

Кто оплатит ремонт выбитых окон?

Восстановление остекления и ремонт конструктивных элементов жилых домов в таких случаях обычно проводится за счет муниципального или регионального бюджета.

Безопасно ли сейчас находиться на улице при объявлении тревоги?

Нет, при звуках взрывов или работе ПВО необходимо отойти от окон и переместиться в безопасное место (коридор, ванная, укрытие).

Как защитить автомобиль от осколков?

Лучшим вариантом будет использование подземных паркингов или крытых гаражей, так как открытые стоянки наиболее уязвимы при падении обломков.

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