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Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды

Россия » Юг » Симферополь

В Керчи, Симферополе и Белогорском районе в понедельник, 20 июля, отключат воду. В разных населенных пунктах полуострова рабочие чинят сети, поэтому сроки подачи ресурса будут отличаться.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Наиболее масштабные ограничения затронули Керчь. Здесь без воды останутся жители примерно 60 улиц и переулков. Также отключения коснутся ряда адресов в поселках Аджимушкай и Джанкой-Каменка. Воду в этих районах обещают вернуть в первой половине дня вторника.

В Симферополе подача воды прекращена в квартале Ешиль-Дагъ. Специалисты планируют завершить работы и восстановить снабжение к 17:00 понедельника.

В селе Верхние Орешники Белогорского района водопровод не будет работать до конца текущих суток.

Локация Срок восстановления
Керчь, пос. Аджимушкай, пос. Джанкой-Каменка Первая половина дня вторника (21 июля)
Симферополь (квартал Ешиль-Дагъ) Понедельник (20 июля) до 17:00
Белогорский район (с. Верхние Орешники) Понедельник (20 июля) до конца суток
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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