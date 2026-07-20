Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды

В Керчи, Симферополе и Белогорском районе в понедельник, 20 июля, отключат воду. В разных населенных пунктах полуострова рабочие чинят сети, поэтому сроки подачи ресурса будут отличаться.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Наиболее масштабные ограничения затронули Керчь. Здесь без воды останутся жители примерно 60 улиц и переулков. Также отключения коснутся ряда адресов в поселках Аджимушкай и Джанкой-Каменка. Воду в этих районах обещают вернуть в первой половине дня вторника.

В Симферополе подача воды прекращена в квартале Ешиль-Дагъ. Специалисты планируют завершить работы и восстановить снабжение к 17:00 понедельника.

В селе Верхние Орешники Белогорского района водопровод не будет работать до конца текущих суток.

Локация Срок восстановления Керчь, пос. Аджимушкай, пос. Джанкой-Каменка Первая половина дня вторника (21 июля) Симферополь (квартал Ешиль-Дагъ) Понедельник (20 июля) до 17:00 Белогорский район (с. Верхние Орешники) Понедельник (20 июля) до конца суток