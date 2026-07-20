Жизнь превратилась в квест: Керчь и Симферополь столкнулись с серьезным дефицитом воды

В Керчи, Симферополе и Белогорском районе в понедельник, 20 июля, отключат воду. В разных населенных пунктах полуострова рабочие чинят сети, поэтому сроки подачи ресурса будут отличаться.
Наиболее масштабные ограничения затронули Керчь. Здесь без воды останутся жители примерно 60 улиц и переулков. Также отключения коснутся ряда адресов в поселках Аджимушкай и Джанкой-Каменка. Воду в этих районах обещают вернуть в первой половине дня вторника.
В Симферополе подача воды прекращена в квартале Ешиль-Дагъ. Специалисты планируют завершить работы и восстановить снабжение к 17:00 понедельника.
В селе Верхние Орешники Белогорского района водопровод не будет работать до конца текущих суток.
|Локация
|Срок восстановления
|Керчь, пос. Аджимушкай, пос. Джанкой-Каменка
|Первая половина дня вторника (21 июля)
|Симферополь (квартал Ешиль-Дагъ)
|Понедельник (20 июля) до 17:00
|Белогорский район (с. Верхние Орешники)
|Понедельник (20 июля) до конца суток
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.