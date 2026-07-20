Очереди на заправках стали ловушкой: брянцам разрешили обнулить полученные штрафы

Водителей в Брянске и области могут освободить от штрафов за стоянку в очередях на заправках. Чтобы аннулировать постановление, автомобилисту нужно подать заявление в региональное подразделение госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, каждый случай будут рассматривать индивидуально.
"Решения об отмене постановлений будут принимать во всех региональных подразделениях госавтоинспекции", — пояснила Ирина Волк.
Штраф отменят в двух ситуациях: если нарушение признают малозначительным или если водитель действовал в условиях крайней необходимости.
|Условие отмены штрафа
|Суть
|Малозначительность
|Нарушение не нанесло существенного вреда и не создало опасных ситуаций
|Крайняя необходимость
|Действия были вызваны обстоятельствами, которые нельзя было избежать иным способом
Ранее в Брянском регионе отмечали снижение длины очередей на АЗС. При этом цены на топливо остаются неоднородными: разброс стоимости одного литра между разными заправками области может достигать нескольких десятков рублей.
Необходимо написать и подать заявление в подразделение ГИБДД вашего региона.
Нет, решение принимается индивидуально. Инспектор должен подтвердить, что ситуация была крайней или малозначительной.
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