Очереди на заправках стали ловушкой: брянцам разрешили обнулить полученные штрафы

Водителей в Брянске и области могут освободить от штрафов за стоянку в очередях на заправках. Чтобы аннулировать постановление, автомобилисту нужно подать заявление в региональное подразделение госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, каждый случай будут рассматривать индивидуально.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь за топливом у автозаправочной станции

"Решения об отмене постановлений будут принимать во всех региональных подразделениях госавтоинспекции", — пояснила Ирина Волк.

Штраф отменят в двух ситуациях: если нарушение признают малозначительным или если водитель действовал в условиях крайней необходимости.

Условие отмены штрафа Суть Малозначительность Нарушение не нанесло существенного вреда и не создало опасных ситуаций Крайняя необходимость Действия были вызваны обстоятельствами, которые нельзя было избежать иным способом

Ранее в Брянском регионе отмечали снижение длины очередей на АЗС. При этом цены на топливо остаются неоднородными: разброс стоимости одного литра между разными заправками области может достигать нескольких десятков рублей.

Ответы на популярные вопросы

Как отменить штраф?

Необходимо написать и подать заявление в подразделение ГИБДД вашего региона.

Гарантированно ли удалят штраф?

Нет, решение принимается индивидуально. Инспектор должен подтвердить, что ситуация была крайней или малозначительной.