В Заозёрном Рыбинского округа завершают строительство очистных сооружений. Объект построили по краевой программе модернизации коммунальной инфраструктуры.
Новая система способна перерабатывать 1200 кубометров стоков в сутки. Очистка пройдет в несколько этапов: сначала решетки и сита отсекут крупный мусор, затем бактерии переработают органику в безопасный ил и углекислый газ. Очищенную воду сбросят в реку Барга ниже по течению от города.
Техника выйдет на рабочий режим в августе, когда оборудование подключат к городским сетям.
Сейчас работы по замене сетей тепло- и водоснабжения, ремонту котельных и водонапорных башен идут в 33 муниципальных округах. Часть объектов обновляют за счет регионального бюджета, часть — в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
|Тип работ
|Локации / Особенности
|Очистка стоков (Заозёрный)
|Производительность 1200 м³/сутки, запуск в августе
|Ремонт водоснабжения
|Норильск, Уяр, Солонцы, Подгорный, Южно-Александровка, Новониколаевка
|Общая модернизация ЖКХ
|33 муниципальных округа края
"Процесс включает механическое удаление мусора с помощью решёток и сита, а затем биологическую очистку, где аэробные бактерии превращают органику в безопасный ил и углекислый газ", — сообщили в профильном ведомстве.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.