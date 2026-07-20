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Инфраструктурный прорыв в крае: как изменились технологии обращения с городскими стоками

Россия » Сибирь » Красноярск

В Заозёрном Рыбинского округа завершают строительство очистных сооружений. Объект построили по краевой программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

Промышленные очистные сооружения
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленные очистные сооружения

Новая система способна перерабатывать 1200 кубометров стоков в сутки. Очистка пройдет в несколько этапов: сначала решетки и сита отсекут крупный мусор, затем бактерии переработают органику в безопасный ил и углекислый газ. Очищенную воду сбросят в реку Барга ниже по течению от города.

Техника выйдет на рабочий режим в августе, когда оборудование подключат к городским сетям.

Обновление ЖКХ в крае

Сейчас работы по замене сетей тепло- и водоснабжения, ремонту котельных и водонапорных башен идут в 33 муниципальных округах. Часть объектов обновляют за счет регионального бюджета, часть — в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Тип работ Локации / Особенности
Очистка стоков (Заозёрный) Производительность 1200 м³/сутки, запуск в августе
Ремонт водоснабжения Норильск, Уяр, Солонцы, Подгорный, Южно-Александровка, Новониколаевка
Общая модернизация ЖКХ 33 муниципальных округа края

"Процесс включает механическое удаление мусора с помощью решёток и сита, а затем биологическую очистку, где аэробные бактерии превращают органику в безопасный ил и углекислый газ", — сообщили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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