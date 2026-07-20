Подготовка к морозам началась: Сахалинская коммунальная компания лишила горожан привычных благ

В Южно-Сахалинске с 1 августа отключат горячую воду. Срок ограничений продлится ориентировочно до 10 августа. Причина — плановый ремонт на ТЭЦ-1. Энергетики готовят оборудование к зиме, чтобы избежать аварий в отопительный сезон.

Фото: web.archive.org by Илья Макаров, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ТЭЦ

Параллельно с работами на станции "Сахалинская коммунальная компания" заменит изношенные задвижки и отремонтирует участки сетей. В это же время управляющие компании проверят и обслужат вводы в жилые дома.

"Горожан попросим набраться терпения до 10 дней. Такой период достаточно внушительный без горячей воды, но это необходимость, чтобы зимой получать ресурсы качественно и бесперебойно", — пояснил директор "СКК" Максим Беккер.

Сроки работ сейчас оцениваются как стабильные, риск продления отключения коммунальщики исключают. Информацию о ходе ремонта будут публиковать в городских пабликах и на официальных ресурсах администрации.

Параметр Детали Дата начала 1 августа Планируемая дата включения 10 августа Объекты работ ТЭЦ-1, магистральные сети, вводы в дома

Ответы на популярные вопросы

Почему воду отключают именно сейчас?

Лето — единственное окно для проведения капитальных и регламентных работ на теплосетях. Если не заменить задвижки и не проверить оборудование сейчас, риск прорыва труб зимой в условиях островного климата возрастает.

Что делать, если воду не включат 10 августа?

Администрация города и "СКК" обещали информировать жителей о любых изменениях в графике через официальные каналы связи.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех