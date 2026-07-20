Никуда не успеете: ремонт в Пскове перекрыл важную артерию и заблокировал привычный путь

В Пскове с 8:00 сегодняшнего дня перекрыли движение автомобилей по улице Вокзальной на отрезке от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной. Здесь рабочие укладывают верхний слой асфальта.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ переразметка

Дорогу откроют после завершения работ. В администрации города просят водителей заранее планировать маршруты и выбирать объезд.

Из-за ремонта временно изменили схему движения автобусов. Ограничения коснутся следующих маршрутов:

Маршрут Изменения в движении Автобус №14 В сторону Центра автобус не заезжает на остановки "Виадук" и "Речная" Автобусы №1, №17 В сторону Вокзала автобусы не заезжают на остановку "Гагарина"

В обратных направлениях движение общественного транспорта осталось прежним.