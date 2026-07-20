Никуда не успеете: ремонт в Пскове перекрыл важную артерию и заблокировал привычный путь

В Пскове с 8:00 сегодняшнего дня перекрыли движение автомобилей по улице Вокзальной на отрезке от Октябрьского проспекта до улицы Бастионной. Здесь рабочие укладывают верхний слой асфальта.
Дорогу откроют после завершения работ. В администрации города просят водителей заранее планировать маршруты и выбирать объезд.
Из-за ремонта временно изменили схему движения автобусов. Ограничения коснутся следующих маршрутов:
|Маршрут
|Изменения в движении
|Автобус №14
|В сторону Центра автобус не заезжает на остановки "Виадук" и "Речная"
|Автобусы №1, №17
|В сторону Вокзала автобусы не заезжают на остановку "Гагарина"
В обратных направлениях движение общественного транспорта осталось прежним.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.