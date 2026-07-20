Больше никаких переносов на осень: авиавокзал в Барнауле назначил день своего официального открытия

В Барнауле планируют открыть новый терминал аэропорта в пятницу, 24 июля.
Здание авиавокзала полностью достроено. Объект уже прошел проверку Сибирского управления Ростехнадзора и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Строительство комплекса началось в ноябре 2023 года. Общие инвестиции в проект составили 6,4 млрд рублей. Ранее директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко заявлял о запуске терминала летом, хотя позже появлялась информация о возможном переносе сроков на осень.
Новый комплекс площадью около 10 тыс. квадратных метров рассчитан на прием до 600 пассажиров внутренних рейсов в час. В оформлении интерьеров, согласованных с правительством Алтайского края, использовали мотивы природы региона и космическую тематику.
|Параметр
|Показатель
|Объем инвестиций
|6,4 млрд рублей
|Площадь комплекса
|~10 тыс. кв. м
|Пропускная способность
|До 600 пассажиров/час
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