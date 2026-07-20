Больше никаких переносов на осень: авиавокзал в Барнауле назначил день своего официального открытия

В Барнауле планируют открыть новый терминал аэропорта в пятницу, 24 июля.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Пассажиры в зале ожидания аэропорта на фоне самолетов за окном

Здание авиавокзала полностью достроено. Объект уже прошел проверку Сибирского управления Ростехнадзора и получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Строительство комплекса началось в ноябре 2023 года. Общие инвестиции в проект составили 6,4 млрд рублей. Ранее директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко заявлял о запуске терминала летом, хотя позже появлялась информация о возможном переносе сроков на осень.

Новый комплекс площадью около 10 тыс. квадратных метров рассчитан на прием до 600 пассажиров внутренних рейсов в час. В оформлении интерьеров, согласованных с правительством Алтайского края, использовали мотивы природы региона и космическую тематику.

Параметр Показатель Объем инвестиций 6,4 млрд рублей Площадь комплекса ~10 тыс. кв. м Пропускная способность До 600 пассажиров/час