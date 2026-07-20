Водители замерли в ожидании: Чернышевский округ получил грузы, что заставило заправки сменить график

В Чернышевский округ Забайкальского края доставили дополнительные партии бензина и дизельного топлива. Поставки организовал губернатор Александр Осипов после возникновения проблем с наличием горючего на местных заправках.
В регион привезли 450 тонн топлива разных марок. Распределение грузов выглядит так:
|Вид топлива
|Объем поставки
|Бензин АИ-92
|150 тонн
|Бензин АИ-95
|100 тонн
|Дизельное топливо
|200 тонн
Завезенное топливо принимают и продают три станции сети "Баракат". Чтобы быстрее распределить горючее между водителями, АЗС перешли на круглосуточный график работы.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.