Водители замерли в ожидании: Чернышевский округ получил грузы, что заставило заправки сменить график

В Чернышевский округ Забайкальского края доставили дополнительные партии бензина и дизельного топлива. Поставки организовал губернатор Александр Осипов после возникновения проблем с наличием горючего на местных заправках.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

В регион привезли 450 тонн топлива разных марок. Распределение грузов выглядит так:

Вид топлива Объем поставки Бензин АИ-92 150 тонн Бензин АИ-95 100 тонн Дизельное топливо 200 тонн

Завезенное топливо принимают и продают три станции сети "Баракат". Чтобы быстрее распределить горючее между водителями, АЗС перешли на круглосуточный график работы.