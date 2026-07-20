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Водители замерли в ожидании: Чернышевский округ получил грузы, что заставило заправки сменить график

Россия » Сибирь » Чита

В Чернышевский округ Забайкальского края доставили дополнительные партии бензина и дизельного топлива. Поставки организовал губернатор Александр Осипов после возникновения проблем с наличием горючего на местных заправках.

Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

В регион привезли 450 тонн топлива разных марок. Распределение грузов выглядит так:

Вид топлива Объем поставки
Бензин АИ-92 150 тонн
Бензин АИ-95 100 тонн
Дизельное топливо 200 тонн

Завезенное топливо принимают и продают три станции сети "Баракат". Чтобы быстрее распределить горючее между водителями, АЗС перешли на круглосуточный график работы.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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