Разрыв в ожиданиях стал критическим: Орловская область перешла на режим самообеспечения жильем

В Орловской области частное строительство стало основным источником пополнения жилого фонда. За первую половину 2026 года ввели 119,9 тыс. квадратных метров жилья, причем 82% этого объема пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По сути, показатели региона сейчас держатся на инициативе обычных граждан, а не на крупных застройщиках.

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Жилье своими руками

Статистика показывает, что жители области предпочитают строить дома самостоятельно. Из общего объема ввода 99 тыс. квадратных метров построены частниками. Пока крупные компании пересчитывали сметы и ждали согласований по банковским лимитам, люди закупали материалы и выходили на стройплощадки.

Такой подход оказался мобильнее корпоративного планирования. В итоге независимые собственники фактически закрывают брешь в региональных показателях, пока многоквартирное строительство находится в фазе подготовки.

Региональный рывок

Несмотря на доминирование частного сектора в текущих цифрах, в Орловской области зафиксировали резкий рост разрешений на строительство многоквартирных домов. По данным Минстроя, количество таких документов выросло почти в шесть раз. Это один из самых высоких показателей в Центральном федеральном округе.

Для сравнения, динамика выдачи разрешений в соседних регионах выглядит следующим образом:

Регион Рост выдачи разрешений Орловская область в 6 раз Курская область более чем в 5 раз Ивановская область более чем в 4 раза Тульская область в 3 раза

Разрыв в сроках

Текущий перекос в сторону ИЖС объясняется временным лагом. Разрешения на многоэтажки, выданные сейчас, превратятся в готовые дома примерно через два года. А сегодня рынок обеспечивает частный сектор.

Тем не менее, годовой план по вводу жилья в Орловской области составляет 330 тыс. квадратных метров. На данный момент он выполнен лишь на 36%. Чтобы достичь этой цели, региону потребуется либо ускорение темпов многоквартирного строительства, либо дальнейшая поддержка людей, строящих дома самостоятельно.

"Частная инициатива в очередной раз оказалась мобильнее и устойчивее корпоративного планирования. В итоге именно независимый собственник сегодня вытаскивает региональные показатели", — отмечается в материале.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов