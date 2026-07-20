Недвижимость становится реальностью для многих льготников: вскрылись детали масштабной региональной реформы

В Брянской области утвердили программу по полной ликвидации очереди детей-сирот на жилье до 2030 года. Документ подписал врио губернатора Егор Ковальчук. Речь идет о решении проблемы людей, которые уже имеют законное право на квартиру, но до сих пор ее не получили.
На закрытие долга перед сиротами выделят более 6,6 млрд рублей. Основную часть суммы покроет областной бюджет, федеральный центр добавит 259,2 млн рублей. Самый большой объем средств направят уже в этом году — около 2,1 млрд рублей.
На 1 января 2026 года в очереди стояли 2011 человек, из которых 1433 уже имеют право на жилье. Власти планируют сокращать этот список постепенно.
|Год
|Количество человек в очереди
|2027
|1032
|2028
|779
|2029
|500
|2030
|143
Жилье будут предоставлять двумя способами. Первый — квартиры по договорам найма специализированного жилья. Для этого за пять лет область закупит более 1,2 тысячи квартир.
Второй вариант — жилищные сертификаты. Это единовременная выплата, которую человек может использовать для покупки собственного жилья. В 2026 году квартиры должны получить 596 человек, причем 308 из них воспользуются именно сертификатами.
В документе прямо указаны факторы, которые могут замедлить процесс. В первую очередь это риск того, что муниципалитеты не успеют освоить выделенные деньги. Также проблема может возникнуть в районах, где мало подходящих квартир или совсем нет застройщиков.
Контроль за исполнением программы возложили на заместителей губернатора Дмитрия Амеличева и Ирину Агафонову. Работу будут координировать департаменты строительства и социальной политики.
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