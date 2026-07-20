Недвижимость становится реальностью для многих льготников: вскрылись детали масштабной региональной реформы

В Брянской области утвердили программу по полной ликвидации очереди детей-сирот на жилье до 2030 года. Документ подписал врио губернатора Егор Ковальчук. Речь идет о решении проблемы людей, которые уже имеют законное право на квартиру, но до сих пор ее не получили.

Фото: openverse.org by kurafire, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ключи

Финансирование и сроки

На закрытие долга перед сиротами выделят более 6,6 млрд рублей. Основную часть суммы покроет областной бюджет, федеральный центр добавит 259,2 млн рублей. Самый большой объем средств направят уже в этом году — около 2,1 млрд рублей.

На 1 января 2026 года в очереди стояли 2011 человек, из которых 1433 уже имеют право на жилье. Власти планируют сокращать этот список постепенно.

Год Количество человек в очереди 2027 1032 2028 779 2029 500 2030 143

Как сироты получат квартиры

Жилье будут предоставлять двумя способами. Первый — квартиры по договорам найма специализированного жилья. Для этого за пять лет область закупит более 1,2 тысячи квартир.

Второй вариант — жилищные сертификаты. Это единовременная выплата, которую человек может использовать для покупки собственного жилья. В 2026 году квартиры должны получить 596 человек, причем 308 из них воспользуются именно сертификатами.

Возможные сложности

В документе прямо указаны факторы, которые могут замедлить процесс. В первую очередь это риск того, что муниципалитеты не успеют освоить выделенные деньги. Также проблема может возникнуть в районах, где мало подходящих квартир или совсем нет застройщиков.

Контроль за исполнением программы возложили на заместителей губернатора Дмитрия Амеличева и Ирину Агафонову. Работу будут координировать департаменты строительства и социальной политики.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов