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Многочасовые поездки остались в прошлом: диагностика детей в Приамурье выйдет за пределы клиник

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Амурской области запустят мобильные медицинские комплексы для обследования и лечения детей в отдаленных районах. Врачи смогут выезжать в села, чтобы проводить диагностику на месте, не заставляя семьи ехать в центральные больницы.

Врач осматривает мальчика
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач осматривает мальчика

Техническое оснащение позволит проводить обследования, которые раньше требовали поездки в город. В комплексы установят аппараты компьютерной томографии, рентген и УЗИ. Команду сформируют из педиатров, радиологов и лаборантов.

Для жителей глубинки Амурской области, где расстояния между населенными пунктами огромны, а транспортная доступность часто ограничена, такие выезды станут единственным способом пройти качественную проверку здоровья без многочасовых переездов. Это поможет выявить заболевания на ранних стадиях и снимет часть нагрузки с городских клиник.

Возможности комплекса Оборудование и кадры
Диагностика КТ, рентген, УЗИ
Специалисты Педиатры, радиологи, лаборанты
Срок запуска Ближайшие месяцы

Первые машины прибудут в регион в ближайшие месяцы. Сейчас Минздрав области готовит персонал: врачи пройдут обучение работе с новым оборудованием в условиях мобильного приема.

"Такие комплексы позволят сократить время, необходимое для оказания медицинской помощи, а также улучшить доступ к медицинским услугам для семей, проживающих в отдаленных районах", — сообщили в Министерстве здравоохранения Амурской области.

Развертывание мобильных бригад в Приамурье — прагматичный ответ на специфику региона. В условиях низкой плотности населения и сложной логистики доставка врача к пациенту оказывается эффективнее, чем организация массового потока сельских жителей в районные центры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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