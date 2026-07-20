Многочасовые поездки остались в прошлом: диагностика детей в Приамурье выйдет за пределы клиник

В Амурской области запустят мобильные медицинские комплексы для обследования и лечения детей в отдаленных районах. Врачи смогут выезжать в села, чтобы проводить диагностику на месте, не заставляя семьи ехать в центральные больницы.
Техническое оснащение позволит проводить обследования, которые раньше требовали поездки в город. В комплексы установят аппараты компьютерной томографии, рентген и УЗИ. Команду сформируют из педиатров, радиологов и лаборантов.
Для жителей глубинки Амурской области, где расстояния между населенными пунктами огромны, а транспортная доступность часто ограничена, такие выезды станут единственным способом пройти качественную проверку здоровья без многочасовых переездов. Это поможет выявить заболевания на ранних стадиях и снимет часть нагрузки с городских клиник.
|Возможности комплекса
|Оборудование и кадры
|Диагностика
|КТ, рентген, УЗИ
|Специалисты
|Педиатры, радиологи, лаборанты
|Срок запуска
|Ближайшие месяцы
Первые машины прибудут в регион в ближайшие месяцы. Сейчас Минздрав области готовит персонал: врачи пройдут обучение работе с новым оборудованием в условиях мобильного приема.
"Такие комплексы позволят сократить время, необходимое для оказания медицинской помощи, а также улучшить доступ к медицинским услугам для семей, проживающих в отдаленных районах", — сообщили в Министерстве здравоохранения Амурской области.
Развертывание мобильных бригад в Приамурье — прагматичный ответ на специфику региона. В условиях низкой плотности населения и сложной логистики доставка врача к пациенту оказывается эффективнее, чем организация массового потока сельских жителей в районные центры.
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