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Пассажиры оказались в ловушке: туман в Кузбассе заставил авиакомпании пойти на экстренные меры

Россия » Сибирь » Кемерово

Густой туман парализовал работу аэропортов Кемерова и Новокузнецка 20 июля. Из-за погодных условий застряли девять рейсов в кемеровском аэропорту, а в Новокузнецке не смог приземлиться самолет из Красноярска. В небо не поднялись борта "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", "Сибири", "Ред Вингс" и "КрасАвиа".

Пассажиры в зале ожидания аэропорта на фоне самолетов за окном
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Пассажиры в зале ожидания аэропорта на фоне самолетов за окном

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. Надзорное ведомство следит, чтобы авиакомпании предоставили людям напитки, горячее питание и места в гостиницах.

"Транспортными прокуратурами проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", — сообщили в ведомстве.

Если перевозчики отказываются выполнять свои обязательства, пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по круглосуточному телефону: +7 (913) 921-70-00.

Ответы на популярные вопросы

Что обязаны предоставить при задержке рейса?

Согласно закону, авиакомпания должна обеспечить пассажиров напитками, питанием и, в зависимости от времени ожидания, гостиницей и трансфером до нее.

Куда жаловаться, если услуги не предоставляют?

В данной ситуации можно напрямую позвонить в транспортную прокуратуру по указанному выше номеру телефона.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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