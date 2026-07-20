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Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Компании, использующие рыболовные участки, обязаны наладить производственный контроль. Теперь штатные инспекторы предприятий могут самостоятельно следить за порядком на своих акваториях.

Рыбак вытягивает сеть
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыбак вытягивает сеть

Практика показывает, что такой подход работает. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства привели в пример случай на реке Ай в Долинском районе. 18 июля 2026 года инспекторы местного предприятия обнаружили две незаконные ставные сети.

Сотрудники компании составили акт и сообщили о находке на горячую линию Росрыболовства. Прибывшие рыбоохранники изъяли сети. Кто именно их поставил — выяснить не удалось, но по факту завели два административных дела.

Подобные меры переносят часть нагрузки по борьбе с браконьерством с государства на бизнес. Компании теперь несут прямую ответственность за сохранность биоресурсов в зонах своего присутствия.

Проблема незаконного вылова остается острой для региона. Ранее в Углегорске задержали браконьера, который поймал сетью 11 особей симы. Нарушителя заметили сотрудники ДПС, а ущерб водным биоресурсам оценили в 112 тысяч рублей.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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