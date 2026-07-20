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Чиновники больше не справляются сами: Хабаровский край перестроит управление через нейросети

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

В Хабаровском крае начали системно внедрять искусственный интеллект в управление регионом и социальную сферу. 15 июля прошло первое заседание профильной комиссии, которую возглавил губернатор края. Работа структуры опирается на президентский указ № 116.

Искусственный интеллект
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Искусственный интеллект

Участники встречи подвели итоги цифровизации за первую половину 2026 года. Сейчас приоритетом стало внедрение ИИ в госуправлении, медицине и образовании. Чтобы технологии работали безопасно, в регионе создают инфраструктуру на базе отечественных языковых моделей.

Практическим центром разработки станет Межрегиональная лаборатория ИИ. Ее решили открыть на базе Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ).

Приоритеты развития

Комиссия выделила задачи на ближайшее время. Основной упор сделают на доступность и качество госуслуг для людей, а также на подготовку кадров. Обучать работе с нейросетями будут чиновников и узких профильных специалистов.

Направление Конкретные задачи
Инфраструктура Создание лаборатории ИИ в ТОГУ, внедрение российских языковых моделей
Госуслуги Повышение качества сервисов для жителей края
Кадры Обучение госслужащих и отраслевых экспертов
Управление Наладка взаимодействия между ведомствами

"Общая цель работы комиссии — системное внедрение ИИ-технологий в социально-экономическую деятельность региона", — сообщили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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