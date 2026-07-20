Наука вышла за пределы сезона: новый корпус на Сахалине обеспечил ученым круглогодичный доступ

На мысе Анастасия строят стационарный лабораторный корпус биостанции "Анива". Это здание станет базой для будущего научного центра, который займется изучением экосистемы юго-западной части Сахалина.

Фото: sakhalin.gov.ru is licensed under free more info Сахалин

Сейчас станция работает в полевом режиме, но появление капитального корпуса позволит ученым проводить исследования постоянно, а не только в сезон. Партнером проекта выступает Сахалинский государственный университет (СахГУ).

Новая инфраструктура изменит подход к подготовке кадров и привлечению специалистов. Биостанция уже известна в профессиональном сообществе: сюда приезжают эксперты из разных регионов России и студенты на полевые практики.

Наличие полноценной лаборатории на побережье позволит ученым работать с образцами на месте, не тратя время на сложную логистику до городских центров. Это расширит образовательные возможности для студентов и создаст условия для работы ведущих российских биологов на острове.

Параллельно с развитием базы "Анива" продолжаются и другие полевые работы. Ранее стало известно, что группа исследователей отправится на полуостров Крильон. Также станция провела конкурс грантов, по итогам которого 16 ученых из разных субъектов РФ получат поддержку для своих проектов.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова Строительство стационарного корпуса на удаленном мысе — это переход от экспедиционного формата к полноценному мониторингу. Для Сахалина, где климат и доступность территорий сильно ограничены, наличие капитальной базы непосредственно в зоне исследования критически важно. Это позволяет сократить логистическое плечо при транспортировке хрупких биообразцов и обеспечивает автономность научной группы в течение всего года.