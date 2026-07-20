Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ставки подняты до предела: Восточный экономический форум заставит бизнес сменить стратегию
Недвижимость становится реальностью для многих льготников: вскрылись детали масштабной региональной реформы
Многочасовые поездки остались в прошлом: диагностика детей в Приамурье выйдет за пределы клиник
Пассажиры оказались в ловушке: туман в Кузбассе заставил авиакомпании пойти на экстренные меры
Заводы уходят в тень: новые установки по производству удобрений изменят рынки развивающихся стран
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль
Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам
Чиновники больше не справляются сами: Хабаровский край перестроит управление через нейросети
Рыба-призрак Байкала: прозрачное существо оказалось самым необычным обитателем древнего озера

Наука вышла за пределы сезона: новый корпус на Сахалине обеспечил ученым круглогодичный доступ

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

На мысе Анастасия строят стационарный лабораторный корпус биостанции "Анива". Это здание станет базой для будущего научного центра, который займется изучением экосистемы юго-западной части Сахалина.

Сахалин
Фото: sakhalin.gov.ru is licensed under free more info
Сахалин

Сейчас станция работает в полевом режиме, но появление капитального корпуса позволит ученым проводить исследования постоянно, а не только в сезон. Партнером проекта выступает Сахалинский государственный университет (СахГУ).

Новая инфраструктура изменит подход к подготовке кадров и привлечению специалистов. Биостанция уже известна в профессиональном сообществе: сюда приезжают эксперты из разных регионов России и студенты на полевые практики.

Наличие полноценной лаборатории на побережье позволит ученым работать с образцами на месте, не тратя время на сложную логистику до городских центров. Это расширит образовательные возможности для студентов и создаст условия для работы ведущих российских биологов на острове.

Параллельно с развитием базы "Анива" продолжаются и другие полевые работы. Ранее стало известно, что группа исследователей отправится на полуостров Крильон. Также станция провела конкурс грантов, по итогам которого 16 ученых из разных субъектов РФ получат поддержку для своих проектов.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Строительство стационарного корпуса на удаленном мысе — это переход от экспедиционного формата к полноценному мониторингу. Для Сахалина, где климат и доступность территорий сильно ограничены, наличие капитальной базы непосредственно в зоне исследования критически важно. Это позволяет сократить логистическое плечо при транспортировке хрупких биообразцов и обеспечивает автономность научной группы в течение всего года.

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Услуги
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Авто
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль
Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам
Чиновники больше не справляются сами: Хабаровский край перестроит управление через нейросети
Рыба-призрак Байкала: прозрачное существо оказалось самым необычным обитателем древнего озера
Наука вышла за пределы сезона: новый корпус на Сахалине обеспечил ученым круглогодичный доступ
Античный стереотип рухнул: как римские женщины управляли винными и денежными потоками
Логистика каменного века поражает: древний расчет обеспечил едой людей на тысячи лет
Природа создала живой металл: открытие в Вене изменило представление о прочности тканей
Обрести стройность без стресса: почему интервальное голодание — это самая устойчивая диета в мире
Пастбища превратились в цифровые зоны: Новая Зеландия применила метод, что сократило издержки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.