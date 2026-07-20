Больше не будет лишних остановок: Сахалин и Хайнань договорились о пересмотре авиасообщения

Сахалинская область и китайская провинция Хайнань установили побратимские связи. Стороны подписали документы и завершили формальности, теперь регионы готовят обмен делегациями.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Взлет самолета на фоне закатного солнца над аэропортом

Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.

Главным вектором сотрудничества станет транспорт. Сейчас специалисты обсуждают запуск прямого авиасообщения между островами. Это упростит логистику и сделает поездки быстрее, минуя пересадки в крупных хабах.

"Сахалин и Хайнань во многом похожи. Это два крупных острова в одном океане, только один находится на севере, а другой — на юге. У них схожая структура экономики: оба региона развивают рыбную промышленность, сельское хозяйство и туризм", — пояснил Борис Титов.

Для Сахалина партнерство с Хайнанем открывает прямой выход на один из главных туристических и экономических центров Южного Китая. Сходство отраслевых структур позволяет обмениваться опытом в переработке морепродуктов и агротехнологиях.

Сфера сближения Общие черты География Островное положение в Тихом океане Экономика Рыболовство, сельское хозяйство, туризм Транспорт Проработка прямого авиарейса

Параллельно расширяется и другие маршруты в КНР. Авиакомпания "Аврора" уже открыла зимние продажи билетов из Южно-Сахалинска в Харбин. Перелеты планируют выполнять на самолетах Airbus A319.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов