Воздух в вагонах станет другим: Сахалин отказался от угля в пользу решений, которые сберегут природу

Пассажирская компания "Сахалин" переводит вагоны поездов дальнего следования с твердого топлива на жидкое. До конца 2026 года модернизируют 13 единиц подвижного состава, два вагона уже вышли на линию.
Проект реализует региональный минтранс. Цель — уйти от сжигания угля и дров в вагонах, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это часть программы по достижению углеродной нейтральности острова.
|Этап / Срок
|Количество вагонов
|2025 год
|6 единиц
|Июль — сентябрь 2024 года
|13 единиц
|Итог к концу 2024 года
|19 единиц
|Полный перевод парка
|до 2028 года
"Внедрение новых систем отопления не только улучшит экологическую обстановку в регионе, но и повысит комфорт и надежность перевозок для пассажиров", — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Эксперимент по углеродной нейтральности на Сахалине начался в 2021 году по поручению Владимира Путина. Его завершили раньше срока. По данным властей, это повлияло на экологию: чистота воздуха в регионе выросла в два раза, а запыленность снизилась в пять раз.
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