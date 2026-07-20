Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машины стали серверами на колесах: нейросети обнаружили критический разрыв в защите беспилотников
Больше не будет лишних остановок: Сахалин и Хайнань договорились о пересмотре авиасообщения
Это уже не просто война: удары по инфраструктуре Ближнего Востока перегрели нефтяной рынок
Грудка больше не будет сухой: один приём удержал сок и дал ресторанный вкус за полчаса
Лето ещё не закончилось, а урожай уже осыпается: яблоня сбрасывает зелёные плоды по трём причинам
Никаких поисков вакансий: Магаданская область поможет сменить статус на бизнесмена за один шаг
Остров оказался под ударом: Сахалин применил новые средства защиты морских ворот
Земли годами стояли заброшенными: беспилотники в Хабаровском крае запустили процесс оживления
Погода разделит регион пополам: жителей Сахалина и Курил ждали совершенно разные условия

Воздух в вагонах станет другим: Сахалин отказался от угля в пользу решений, которые сберегут природу

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Пассажирская компания "Сахалин" переводит вагоны поездов дальнего следования с твердого топлива на жидкое. До конца 2026 года модернизируют 13 единиц подвижного состава, два вагона уже вышли на линию.

Поезд на фоне заката
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Поезд на фоне заката

Проект реализует региональный минтранс. Цель — уйти от сжигания угля и дров в вагонах, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это часть программы по достижению углеродной нейтральности острова.


Этап / Срок Количество вагонов
2025 год 6 единиц
Июль — сентябрь 2024 года 13 единиц
Итог к концу 2024 года 19 единиц
Полный перевод парка до 2028 года

"Внедрение новых систем отопления не только улучшит экологическую обстановку в регионе, но и повысит комфорт и надежность перевозок для пассажиров", — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Эксперимент по углеродной нейтральности на Сахалине начался в 2021 году по поручению Владимира Путина. Его завершили раньше срока. По данным властей, это повлияло на экологию: чистота воздуха в регионе выросла в два раза, а запыленность снизилась в пять раз.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Экономика и бизнес
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Это уже не просто война: удары по инфраструктуре Ближнего Востока перегрели нефтяной рынок
Воздух в вагонах станет другим: Сахалин отказался от угля в пользу решений, которые сберегут природу
Грудка больше не будет сухой: один приём удержал сок и дал ресторанный вкус за полчаса
Лето ещё не закончилось, а урожай уже осыпается: яблоня сбрасывает зелёные плоды по трём причинам
Никаких поисков вакансий: Магаданская область поможет сменить статус на бизнесмена за один шаг
Остров оказался под ударом: Сахалин применил новые средства защиты морских ворот
Земли годами стояли заброшенными: беспилотники в Хабаровском крае запустили процесс оживления
Погода разделит регион пополам: жителей Сахалина и Курил ждали совершенно разные условия
Шкаф забит, а надеть нечего: как один простой прием превращает хаос в гардероб вашей мечты
Дамбы оказались бесполезными в селе: архитектурная ошибка привела к потопу в Забайкальском крае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.