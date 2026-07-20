Воздух в вагонах станет другим: Сахалин отказался от угля в пользу решений, которые сберегут природу

Пассажирская компания "Сахалин" переводит вагоны поездов дальнего следования с твердого топлива на жидкое. До конца 2026 года модернизируют 13 единиц подвижного состава, два вагона уже вышли на линию.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Проект реализует региональный минтранс. Цель — уйти от сжигания угля и дров в вагонах, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это часть программы по достижению углеродной нейтральности острова.



Этап / Срок Количество вагонов 2025 год 6 единиц Июль — сентябрь 2024 года 13 единиц Итог к концу 2024 года 19 единиц Полный перевод парка до 2028 года

"Внедрение новых систем отопления не только улучшит экологическую обстановку в регионе, но и повысит комфорт и надежность перевозок для пассажиров", — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Эксперимент по углеродной нейтральности на Сахалине начался в 2021 году по поручению Владимира Путина. Его завершили раньше срока. По данным властей, это повлияло на экологию: чистота воздуха в регионе выросла в два раза, а запыленность снизилась в пять раз.

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