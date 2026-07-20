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Никаких поисков вакансий: Магаданская область поможет сменить статус на бизнесмена за один шаг

Россия » Дальний Восток » Магадан

Безработные жители Магаданской области могут получить 300 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Выплату выдают единовременно через Кадровый центр "Работа России".

Пачка 5000 рублей
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пачка 5000 рублей

Средства выделяют тем, кто готов сменить статус безработного на предпринимателя и представит жизнеспособный проект. В регионе востребованы услуги такси, пассажирских перевозок, массажа, а также юридическая и бухгалтерская помощь.

"Специалисты Кадрового центра проводят консультации по организации бизнеса. Если проект одобряют, человек получает финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей", — пояснила директор ГКУ ЦЗН Магаданской области Марина Иванова.

Как получить выплату

Для получения денег нужно иметь официальный статус безработного. Заявление подают в личном кабинете на портале "Работа России". Сделать это можно самому или с помощью консультантов в центре.

После подачи заявки сотрудники службы занятости помогают составить бизнес-план. Сумма выплаты фиксирована — 300 тысяч рублей, она перечисляется после одобрения проекта.

Популярные направления бизнеса в регионе Примеры проектов
Услуги и сервис Клининг, косметология, массаж, бухгалтерия, консалтинг, психология
Транспорт Такси, пассажирские перевозки
Производство Мини-пекарни, текстиль, сувенирная продукция
Ремонт Строительные и ремонтные работы

За консультацией можно обратиться в любой Кадровый центр "Работа России" области или позвонить по телефону: 8 (4132) 62-27-44.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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