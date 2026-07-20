Никаких поисков вакансий: Магаданская область поможет сменить статус на бизнесмена за один шаг

Безработные жители Магаданской области могут получить 300 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Выплату выдают единовременно через Кадровый центр "Работа России".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пачка 5000 рублей

Средства выделяют тем, кто готов сменить статус безработного на предпринимателя и представит жизнеспособный проект. В регионе востребованы услуги такси, пассажирских перевозок, массажа, а также юридическая и бухгалтерская помощь.

"Специалисты Кадрового центра проводят консультации по организации бизнеса. Если проект одобряют, человек получает финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей", — пояснила директор ГКУ ЦЗН Магаданской области Марина Иванова.

Как получить выплату

Для получения денег нужно иметь официальный статус безработного. Заявление подают в личном кабинете на портале "Работа России". Сделать это можно самому или с помощью консультантов в центре.

После подачи заявки сотрудники службы занятости помогают составить бизнес-план. Сумма выплаты фиксирована — 300 тысяч рублей, она перечисляется после одобрения проекта.

Популярные направления бизнеса в регионе Примеры проектов Услуги и сервис Клининг, косметология, массаж, бухгалтерия, консалтинг, психология Транспорт Такси, пассажирские перевозки Производство Мини-пекарни, текстиль, сувенирная продукция Ремонт Строительные и ремонтные работы

За консультацией можно обратиться в любой Кадровый центр "Работа России" области или позвонить по телефону: 8 (4132) 62-27-44.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов