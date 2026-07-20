Остров оказался под ударом: Сахалин применил новые средства защиты морских ворот

Власти Сахалинской области усиливают защиту портов и морских линий от атак беспилотников. Губернатор Валерий Лимаренко поручил Морскому совету региона доработать системы безопасности объектов морской инфраструктуры.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Остров Сахалин

Для островного региона порты — это единственные "ворота", через которые поступают социально значимые грузы и товары первой необходимости. Любой сбой в работе транспортных узлов или их повреждение напрямую влияют на стоимость жизни и доступность товаров для жителей острова.

"В нашем регионе морские порты и линии являются стратегически важными. Они обеспечивают транспортную доступность для населения островного региона и доставку социально значимых грузов. Все объекты должны быть защищены в соответствии с современными вызовами, в том числе от беспилотных аппаратов разного типа", — сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Испытания в заливе Мордвинова

Практическая часть по защите акваторий прошла в начале июля в рамках форума "Крылья Сахалина". В заливе Мордвинова протестировали оборудование для обнаружения и подавления морских и воздушных дронов. В учениях участвовали российские разработчики БПЛА, сотрудники силовых структур и оперативные группы топливно-энергетических компаний.

"Мы протестировали прототип комплексной системы защиты. Научились выявлять и идентифицировать цели — определять тип катера и какую угрозу он несёт. Также была продемонстрирована система подавления и уничтожения нарушителей. Впервые на нашем морском полигоне мы провели интегрированные испытания по защите прибрежных объектов как с воздуха, так и с моря", — пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

По словам Аленькова, отработанные на Сахалине технологии уже вызвали интерес у индустриальных партнеров. Это делает островной регион не просто потребителем систем безопасности, но и площадкой для обкатки новых технических решений.

Логистика и дефицит кадров

Помимо безопасности, на заседании обсудили бесперебойную работу портов и проблему нехватки специалистов в морской отрасли. Поскольку большая часть грузов прибывает морем, любые кадровые провалы в управлении портами или на флоте могут привести к задержкам поставок.

"Для закрытия потребности организаций морской отрасли в кадрах необходимо повышать квалификацию учащихся, расширять перечень специальностей, а также развивать систему сопровождения обучающихся", — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов