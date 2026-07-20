Земли годами стояли заброшенными: беспилотники в Хабаровском крае запустили процесс оживления

В Хабаровском крае начали использовать беспилотники для обработки сельскохозяйственных полей. Пилотный проект запустили "Хабаровские авиалинии" в районе имени Лазо.
Дроны отправляют на участки, которые долгое время пустовали и заросли сорняками. Раньше для таких работ в регионе традиционно использовали самолеты Ан-2, но теперь техника сменилась на более компактную.
Переход на БПЛА позволяет сократить расходы на авиаобработку по сравнению с использованием полноценных самолетов. Это делает технологию выгоднее для местных хозяйств.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.