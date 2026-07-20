Земли годами стояли заброшенными: беспилотники в Хабаровском крае запустили процесс оживления

В Хабаровском крае начали использовать беспилотники для обработки сельскохозяйственных полей. Пилотный проект запустили "Хабаровские авиалинии" в районе имени Лазо.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ DJI-Drone Mavic 3 в полете

Дроны отправляют на участки, которые долгое время пустовали и заросли сорняками. Раньше для таких работ в регионе традиционно использовали самолеты Ан-2, но теперь техника сменилась на более компактную.

Переход на БПЛА позволяет сократить расходы на авиаобработку по сравнению с использованием полноценных самолетов. Это делает технологию выгоднее для местных хозяйств.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов