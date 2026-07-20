Погода разделит регион пополам: жителей Сахалина и Курил ждали совершенно разные условия

Юг Сахалина во вторник, 21 июля, снова окажется в зоне жары — в долинах столбики термометров поднимутся до +30 градусов. В северных районах и на Курилах погода будет заметно прохладнее, местами пройдут дожди.
В областном центре и южных районах существенных осадков не ждут. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура составит +15…+20°, днем прогреется до +20…+25°, а в низинах воздух разогреется до +30°.
В центральной и северной частях острова ситуация иная. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадков не обещают. Северо-западный ветер достигнет 6-11 м/с. Температурный фон: ночью +11…+16°, днем +19…+24°.
На Курильских островах погода распределится неравномерно. На севере ночью ожидается сильный, а днем умеренный дождь, местами опустится туман. Ветер здесь будет самым сильным в регионе: юго-восточный порывы на севере достигнут 13-18 м/с, на остальных территориях западный ветер составит 7-12 м/с.
|Территория
|Температура днем
|Особенности
|Южный Сахалин
|+20…+30°
|Жара в долинах, без осадков
|Север и центр Сахалина
|+19…+24°
|Ночные дожди местами
|Южные Курилы
|+18…+23°
|Западный ветер 7-12 м/с
|Северные Курилы
|+9…+14°
|Дожди, туман, сильный ветер
"Во вторник южную часть Сахалина снова накроет жара +30 градусов", — сообщили в Сахгидромете.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.