Погода разделит регион пополам: жителей Сахалина и Курил ждали совершенно разные условия

Юг Сахалина во вторник, 21 июля, снова окажется в зоне жары — в долинах столбики термометров поднимутся до +30 градусов. В северных районах и на Курилах погода будет заметно прохладнее, местами пройдут дожди.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина стоит на жарком солнце

В областном центре и южных районах существенных осадков не ждут. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура составит +15…+20°, днем прогреется до +20…+25°, а в низинах воздух разогреется до +30°.

В центральной и северной частях острова ситуация иная. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадков не обещают. Северо-западный ветер достигнет 6-11 м/с. Температурный фон: ночью +11…+16°, днем +19…+24°.

На Курильских островах погода распределится неравномерно. На севере ночью ожидается сильный, а днем умеренный дождь, местами опустится туман. Ветер здесь будет самым сильным в регионе: юго-восточный порывы на севере достигнут 13-18 м/с, на остальных территориях западный ветер составит 7-12 м/с.

Территория Температура днем Особенности Южный Сахалин +20…+30° Жара в долинах, без осадков Север и центр Сахалина +19…+24° Ночные дожди местами Южные Курилы +18…+23° Западный ветер 7-12 м/с Северные Курилы +9…+14° Дожди, туман, сильный ветер

"Во вторник южную часть Сахалина снова накроет жара +30 градусов", — сообщили в Сахгидромете.