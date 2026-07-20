Дамбы оказались бесполезными в селе: архитектурная ошибка привела к потопу в Забайкальском крае

В Чернышевском округе Забайкальского края паводок на реке Олов привел к подтоплению жилых домов и повреждению дорожной инфраструктуры. 13 июля уровень воды превысил 4 метра, что стало историческим максимумом для этой реки.
В селе Комсомольское вода попала в дома из-за узких пролетов двух автомобильных мостов. Сооружения не пропустили основной объем воды, из-за чего возник подпор. Река перелилась через дорожное полотно и зашла в населенный пункт.
"По улице Октябрьской люди успели только поднять бытовую технику, взять документы и убежать из дома", — рассказали жители села.
Местные жители отмечали, что затопление произошло даже при наличии защитной дамбы. Однако в Минприроды Забайкалья заявляют: перелива через гребень дамбы не было, сооружение сработало штатно. Причиной затопления стали именно мосты.
Министерство природных ресурсов совместно с администрацией округа проверит состояние водопропускных сооружений, мостов и защитных дамб. По результатам анализа специалисты подберут технические решения, чтобы исключить повторение ситуации при следующих подъемах воды.
Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов в своей сводке по округу не упоминал Комсомольское. В официальных данных по региону значились следующие последствия:
|Населенный пункт / Объект
|Последствия и статус
|Аксёново-Зиловское
|Подтоплены 4 дома и 57 участков; 4 человека вернулись из эвакуации
|Новый Олов и Новоильинск
|Подтоплено 6 приусадебных участков; вода сошла
|Дорога Новый Олов — Кадая
|Движение открыто после восстановления размытого участка
|Перегон Урюм — Нанагры
|Отремонтирована размытая железнодорожная насыпь
Ситуация в Комсомольском наглядно показывает проблему "бутылочного горлышка". Когда защитные дамбы строятся без учета пропускной способности мостов, дорога фактически превращается в плотину. В таких случаях вода ищет кратчайший путь, который часто проходит через жилую застройку. Для решения проблемы недостаточно просто укрепить берег — нужно либо расширять пролеты мостов, либо строить дополнительные водопропускные трубы в дорожном полотне, чтобы паводковые воды уходили в русло, а не в село.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.