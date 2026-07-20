Жители Сахалина в шоке от темпов: работы по асфальтированию дворов перешли в решающую фазу

В южных и центральных районах Сахалинской области завершили текущий ремонт дворовых территорий. Рабочие обновили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас техника переброшена в северные районы острова.
Программа ямочного ремонта дворов работает с 2021 года. Смысл инициативы в том, чтобы поддерживать покрытие в рабочем состоянии и не ждать очереди на полноценный капитальный ремонт, который стоит дороже и длится дольше.
|Район/Город
|План (кв. м)
|Факт (кв. м)
|Южно-Сахалинск
|7 649
|10 975
|Невельский район
|943
|2 552
|Томаринский район
|509
|1 244
Больше всего асфальта уложили в Южно-Сахалинске. В Томаринском районе план перевыполнили почти в 2,5 раза, закончив все работы к 26 июня.
В северной группе районов крайний срок сдачи объектов — 1 августа. График сдвинут с учетом климата и логистики. В Охинском, Курильском и Южно-Курильском районах работы уже завершили, в Тымовском уложили 648 квадратных метров.
"Специалисты сработали с опережением в центральной и южной частях области. Теперь главная задача — закончить все объекты на севере в срок и обеспечить качественную приемку каждого двора", — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Направить запрос можно тремя способами: в администрацию своего муниципального образования, через платформу "Сахалин онлайн" или по телефону горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 (со стационарного) или *0065 (с мобильного). Линия работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.