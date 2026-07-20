Жители Сахалина в шоке от темпов: работы по асфальтированию дворов перешли в решающую фазу

В южных и центральных районах Сахалинской области завершили текущий ремонт дворовых территорий. Рабочие обновили более 26 тысяч квадратных метров асфальта. Сейчас техника переброшена в северные районы острова.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ночные дорожные работы

Программа ямочного ремонта дворов работает с 2021 года. Смысл инициативы в том, чтобы поддерживать покрытие в рабочем состоянии и не ждать очереди на полноценный капитальный ремонт, который стоит дороже и длится дольше.

Район/Город План (кв. м) Факт (кв. м) Южно-Сахалинск 7 649 10 975 Невельский район 943 2 552 Томаринский район 509 1 244

Больше всего асфальта уложили в Южно-Сахалинске. В Томаринском районе план перевыполнили почти в 2,5 раза, закончив все работы к 26 июня.

Работы на севере

В северной группе районов крайний срок сдачи объектов — 1 августа. График сдвинут с учетом климата и логистики. В Охинском, Курильском и Южно-Курильском районах работы уже завершили, в Тымовском уложили 648 квадратных метров.

"Специалисты сработали с опережением в центральной и южной частях области. Теперь главная задача — закончить все объекты на севере в срок и обеспечить качественную приемку каждого двора", — пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Ответы на популярные вопросы

Как оставить заявку на ремонт своего двора?

Направить запрос можно тремя способами: в администрацию своего муниципального образования, через платформу "Сахалин онлайн" или по телефону горячей линии ЖКХ: 8 (800) 302-00-65 (со стационарного) или *0065 (с мобильного). Линия работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова