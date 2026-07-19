Жизнь в кредит стала нормой: Амурская область вошла в число лидеров по выдаче займов на жилье

Амурская область заняла 17-е место в национальном рейтинге по развитию ипотечного кредитования. Регион вошел в топ-20 субъектов РФ по объему выдачи займов на жилье за последний год. Данные исследования опубликовало РИА Новости.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Главным критерием рейтинга стало соотношение количества выданных кредитов к числу экономически активного населения. В Амурской области этот показатель составил 18,5 кредита на тысячу человек, что выше среднего значения по стране (14,2).

Показатель по Амурской области Значение Место в рейтинге 17-е Число кредитов на 1000 чел. населения 18,5 Средний размер займа 5,25 млн рублей Доля просроченной задолженности 0,61%

В целом по России ипотечный рынок в начале 2026 года демонстрирует рост. За первые пять месяцев выдали более 389 тысяч кредитов, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года (271 тысяча). В деньгах объем рынка за январь-май составил 1,73 трлн рублей против 1,19 трлн годом ранее.

Первые строчки рейтинга заняли Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня.

"Высокая позиция Амурской области в рейтинге и низкий процент просрочки говорят о том, что жители региона активно инвестируют в жилье, а платежная дисциплина остается на достойном уровне", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов