Жизнь в кредит стала нормой: Амурская область вошла в число лидеров по выдаче займов на жилье

Амурская область заняла 17-е место в национальном рейтинге по развитию ипотечного кредитования. Регион вошел в топ-20 субъектов РФ по объему выдачи займов на жилье за последний год. Данные исследования опубликовало РИА Новости.
Главным критерием рейтинга стало соотношение количества выданных кредитов к числу экономически активного населения. В Амурской области этот показатель составил 18,5 кредита на тысячу человек, что выше среднего значения по стране (14,2).
|Показатель по Амурской области
|Значение
|Место в рейтинге
|17-е
|Число кредитов на 1000 чел. населения
|18,5
|Средний размер займа
|5,25 млн рублей
|Доля просроченной задолженности
|0,61%
В целом по России ипотечный рынок в начале 2026 года демонстрирует рост. За первые пять месяцев выдали более 389 тысяч кредитов, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2025 года (271 тысяча). В деньгах объем рынка за январь-май составил 1,73 трлн рублей против 1,19 трлн годом ранее.
Первые строчки рейтинга заняли Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия. В конце списка оказались Ингушетия, Дагестан и Чечня.
"Высокая позиция Амурской области в рейтинге и низкий процент просрочки говорят о том, что жители региона активно инвестируют в жилье, а платежная дисциплина остается на достойном уровне", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
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