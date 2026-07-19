В глубь тайги без шансов на отказ: мобильные врачи Хабаровского края изменили жизнь тысяч людей

В отдаленные районы Хабаровского края с начала года выезжают мобильные медицинские бригады. За первое полугодие 2026 года помощь получили более 47 тысяч человек, из них 20 тысяч — дети.
Для жителей сел и поселков, где нет стационарных поликлиник или куда сложно добраться из-за расстояний и логистики, такие выезды становятся единственным способом пройти обследование без поездки в город. Всего врачи посетили более 150 населенных пунктов.
В работе участвовали 13 медицинских организаций, включая государственные и частные клиники. Специалисты сосредоточились на диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, провели диспансеризацию и вакцинацию.
|Показатель
|Количество (за полугодие)
|Общее число пациентов
|47 000+ чел.
|Проведенные осмотры
|17 000+
|Выписанные рецепты
|11 000+
|Помощь пациентам с хроническими болезнями
|20 000+ чел.
Помимо лечения, медики обучали жителей основам профилактики заболеваний и здоровому образу жизни. Чтобы поездки проходили без сбоев, врачи координировали графики с местными администрациями.
В ближайшее время количество выездов планируют увеличить. В программу привлекут новых специалистов и закупят оборудование, чтобы расширить список доступных анализов и процедур прямо на местах.
"Расширение работы мобильных бригад в таких регионах, как Хабаровский край, критически важно из-за низкой плотности населения и сложности транспортной доступности многих поселков. Когда медицина сама едет к человеку, это позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, не дожидаясь критического состояния пациента", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.
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