В глубь тайги без шансов на отказ: мобильные врачи Хабаровского края изменили жизнь тысяч людей

В отдаленные районы Хабаровского края с начала года выезжают мобильные медицинские бригады. За первое полугодие 2026 года помощь получили более 47 тысяч человек, из них 20 тысяч — дети.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пациент на носилках у скорой помощи

Для жителей сел и поселков, где нет стационарных поликлиник или куда сложно добраться из-за расстояний и логистики, такие выезды становятся единственным способом пройти обследование без поездки в город. Всего врачи посетили более 150 населенных пунктов.

В работе участвовали 13 медицинских организаций, включая государственные и частные клиники. Специалисты сосредоточились на диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, провели диспансеризацию и вакцинацию.

Показатель Количество (за полугодие) Общее число пациентов 47 000+ чел. Проведенные осмотры 17 000+ Выписанные рецепты 11 000+ Помощь пациентам с хроническими болезнями 20 000+ чел.

Помимо лечения, медики обучали жителей основам профилактики заболеваний и здоровому образу жизни. Чтобы поездки проходили без сбоев, врачи координировали графики с местными администрациями.

В ближайшее время количество выездов планируют увеличить. В программу привлекут новых специалистов и закупят оборудование, чтобы расширить список доступных анализов и процедур прямо на местах.

"Расширение работы мобильных бригад в таких регионах, как Хабаровский край, критически важно из-за низкой плотности населения и сложности транспортной доступности многих поселков. Когда медицина сама едет к человеку, это позволяет выявлять болезни на ранних стадиях, не дожидаясь критического состояния пациента", — отметил региональный экономист Валерий Козлов.

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