Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оземпик и Вегови: эксперты проверили данные о способности лекарств предотвращать развитие рака
Дом начинается здесь: как сделать возвращение домой приятным с первых секунд
ИИ упёрся в человеческую тайну: почему машины не могут повторить наш разум
Жители Сахалина в шоке от темпов: работы по асфальтированию дворов перешли в решающую фазу
Жизнь в кредит стала нормой: Амурская область вошла в число лидеров по выдаче займов на жилье
Клубника и малина встретились в одной банке: варенье получается ярче, чем по отдельности
Кусты превратились в непролазные джунгли: итог неправильного ухода за малиной
В глубь тайги без шансов на отказ: мобильные врачи Хабаровского края изменили жизнь тысяч людей
Жильцы в шоке от наглости: в Сахалинской области вскрылись факты обмана в платежках

Миллиарды вложены в пустоту: заблокировало развитие сотен предприятий в Забайкальском крае

Россия » Сибирь » Чита

В Забайкальском крае 46 инвестиционных проектов с уже вложенными средствами оказались в тупике из-за отсутствия электроэнергии. Объекты не включены в федеральные схемы развития энергетики, что означает отсутствие плана по прокладке сетей и выделению мощностей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Волков.

Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

Проблема СИПР и "невидимые" проекты

Ключевой документ, определяющий развитие энергетики в стране, — СИПР (Схема и программа развития электроэнергетики России). Именно он диктует, где и когда построят новые станции и ЛЭП. Если проекта нет в этом документе, государство не видит в нем потребителя и не планирует под него ресурсы.

В Забайкалье сложилась ситуация, когда частный капитал опередил государственное планирование. Инвесторы вложили деньги в освоение месторождений и строительство заводов, но на этапе подключения к сетям обнаружили, что энергии нет и не предусмотрено.

Реальный дефицит мощности

Формально энергосистема края обладает запасом. При суммарной мощности 1,7 ГВт и пиковом потреблении зимой в 1,5 ГВт остается резерв в 200 МВт. Однако в реальности этот запас иллюзорен: оборудование изнашивается, часть агрегатов находится в ремонте, а часть работает не в полную силу.

Критическое состояние некоторых объектов усиливает проблему. Например, Читинская ТЭЦ-1 (452,8 МВт) страдает от хронического недофинансирования, а долг ее владельца, ТГК-14, составляет 20,3 млрд рублей. При этом крупнейшая Харанорская ГРЭС (665 МВт) расположена в юго-восточной части края, что делает ее недоступной для многих проектов в западных районах.

Новые горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) и разрезы требуют от 200 до 500 МВт каждый. Таким образом, 46 "зависших" проектов создают спрос в несколько гигаватт, который текущая система покрыть не способна.

Сроки ввода новых станций

Для ликвидации дефицита регион рассчитывает на два крупных объекта, которые суммарно дадут около 1,5 ГВт мощности.

Объект Доп. мощность Срок запуска Инвестиции
Харанорская ГРЭС (2 новых блока) 460 МВт Конец 2029 г. 172 млрд руб.
Забайкальская ТЭС (Хилокский округ) 1050 МВт 2031 г. -

Это означает, что инвесторы, уже вложившие средства, будут ждать электричества еще пять-семь лет. Вариант с атомной электростанцией, о котором упоминал губернатор Осипов, рассматривается в горизонте десяти лет (2035-2036 гг.), что не решает текущий кризис.

Сырьевой потенциал и инфраструктурный барьер

Энергодефицит блокирует развитие регионального сырьевого сектора. В нераспределенном фонде находится 328 месторождений, готовых к лицензированию (в основном руды). Однако освоение любого крупного месторождения требует создания ГОКа, который по энергопотреблению сопоставим с небольшим городом.

Помимо электричества, регион сталкивается с проблемой логистики. Даже имеющиеся объемы добычи не всегда удается вывезти через пункты пропуска, что создает второе "бутылочное горлышко" для экономики края.

"У нас порядка 46 проектов совершенно не обеспечены, в которые уже сейчас инвесторы вкладывают деньги. Их нет в так называемых СИПРах… и никак ещё к ним не подошли с точки зрения реализации соответствующей энергии", — сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Павел Волков.

Ситуация в Забайкалье обнажила отсутствие синхронизации между инвестиционным климатом и промышленной инфраструктурой. Инвесторы зашли в регион раньше, чем Минэнерго и региональные власти подготовили энергетическую базу для их работы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда
Экономика Приморья бьет рекорды: промышленный подъем в регионе обернулся неожиданными результатами
Быт превратится в испытание: Южно-Сахалинск лишится комфорта на несколько суток в июле
Заправки просто опустели: Псковская область столкнулась с последствиями логистического сбоя
Тень, свет и дерево: искусство создания выразительных линий на фасаде вашего дома
Пока одни скупают всё подряд, другие сажают всего три растения: цветник будет выглядеть богаче
Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса
Nissan вернулся с козыря: новый кроссовер удивил ценой на фоне популярных конкурентов
В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.