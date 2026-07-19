Миллиарды вложены в пустоту: заблокировало развитие сотен предприятий в Забайкальском крае

В Забайкальском крае 46 инвестиционных проектов с уже вложенными средствами оказались в тупике из-за отсутствия электроэнергии. Объекты не включены в федеральные схемы развития энергетики, что означает отсутствие плана по прокладке сетей и выделению мощностей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Волков.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Руки человека складывают пирамиду из золотых и серебряных монет на стеклянном столе

Проблема СИПР и "невидимые" проекты

Ключевой документ, определяющий развитие энергетики в стране, — СИПР (Схема и программа развития электроэнергетики России). Именно он диктует, где и когда построят новые станции и ЛЭП. Если проекта нет в этом документе, государство не видит в нем потребителя и не планирует под него ресурсы.

В Забайкалье сложилась ситуация, когда частный капитал опередил государственное планирование. Инвесторы вложили деньги в освоение месторождений и строительство заводов, но на этапе подключения к сетям обнаружили, что энергии нет и не предусмотрено.

Реальный дефицит мощности

Формально энергосистема края обладает запасом. При суммарной мощности 1,7 ГВт и пиковом потреблении зимой в 1,5 ГВт остается резерв в 200 МВт. Однако в реальности этот запас иллюзорен: оборудование изнашивается, часть агрегатов находится в ремонте, а часть работает не в полную силу.

Критическое состояние некоторых объектов усиливает проблему. Например, Читинская ТЭЦ-1 (452,8 МВт) страдает от хронического недофинансирования, а долг ее владельца, ТГК-14, составляет 20,3 млрд рублей. При этом крупнейшая Харанорская ГРЭС (665 МВт) расположена в юго-восточной части края, что делает ее недоступной для многих проектов в западных районах.

Новые горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) и разрезы требуют от 200 до 500 МВт каждый. Таким образом, 46 "зависших" проектов создают спрос в несколько гигаватт, который текущая система покрыть не способна.

Сроки ввода новых станций

Для ликвидации дефицита регион рассчитывает на два крупных объекта, которые суммарно дадут около 1,5 ГВт мощности.

Объект Доп. мощность Срок запуска Инвестиции Харанорская ГРЭС (2 новых блока) 460 МВт Конец 2029 г. 172 млрд руб. Забайкальская ТЭС (Хилокский округ) 1050 МВт 2031 г. -

Это означает, что инвесторы, уже вложившие средства, будут ждать электричества еще пять-семь лет. Вариант с атомной электростанцией, о котором упоминал губернатор Осипов, рассматривается в горизонте десяти лет (2035-2036 гг.), что не решает текущий кризис.

Сырьевой потенциал и инфраструктурный барьер

Энергодефицит блокирует развитие регионального сырьевого сектора. В нераспределенном фонде находится 328 месторождений, готовых к лицензированию (в основном руды). Однако освоение любого крупного месторождения требует создания ГОКа, который по энергопотреблению сопоставим с небольшим городом.

Помимо электричества, регион сталкивается с проблемой логистики. Даже имеющиеся объемы добычи не всегда удается вывезти через пункты пропуска, что создает второе "бутылочное горлышко" для экономики края.

"У нас порядка 46 проектов совершенно не обеспечены, в которые уже сейчас инвесторы вкладывают деньги. Их нет в так называемых СИПРах… и никак ещё к ним не подошли с точки зрения реализации соответствующей энергии", — сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Павел Волков.

Ситуация в Забайкалье обнажила отсутствие синхронизации между инвестиционным климатом и промышленной инфраструктурой. Инвесторы зашли в регион раньше, чем Минэнерго и региональные власти подготовили энергетическую базу для их работы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов