В Забайкальском крае 46 инвестиционных проектов с уже вложенными средствами оказались в тупике из-за отсутствия электроэнергии. Объекты не включены в федеральные схемы развития энергетики, что означает отсутствие плана по прокладке сетей и выделению мощностей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Павел Волков.
Ключевой документ, определяющий развитие энергетики в стране, — СИПР (Схема и программа развития электроэнергетики России). Именно он диктует, где и когда построят новые станции и ЛЭП. Если проекта нет в этом документе, государство не видит в нем потребителя и не планирует под него ресурсы.
В Забайкалье сложилась ситуация, когда частный капитал опередил государственное планирование. Инвесторы вложили деньги в освоение месторождений и строительство заводов, но на этапе подключения к сетям обнаружили, что энергии нет и не предусмотрено.
Формально энергосистема края обладает запасом. При суммарной мощности 1,7 ГВт и пиковом потреблении зимой в 1,5 ГВт остается резерв в 200 МВт. Однако в реальности этот запас иллюзорен: оборудование изнашивается, часть агрегатов находится в ремонте, а часть работает не в полную силу.
Критическое состояние некоторых объектов усиливает проблему. Например, Читинская ТЭЦ-1 (452,8 МВт) страдает от хронического недофинансирования, а долг ее владельца, ТГК-14, составляет 20,3 млрд рублей. При этом крупнейшая Харанорская ГРЭС (665 МВт) расположена в юго-восточной части края, что делает ее недоступной для многих проектов в западных районах.
Новые горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) и разрезы требуют от 200 до 500 МВт каждый. Таким образом, 46 "зависших" проектов создают спрос в несколько гигаватт, который текущая система покрыть не способна.
Для ликвидации дефицита регион рассчитывает на два крупных объекта, которые суммарно дадут около 1,5 ГВт мощности.
|Объект
|Доп. мощность
|Срок запуска
|Инвестиции
|Харанорская ГРЭС (2 новых блока)
|460 МВт
|Конец 2029 г.
|172 млрд руб.
|Забайкальская ТЭС (Хилокский округ)
|1050 МВт
|2031 г.
|-
Это означает, что инвесторы, уже вложившие средства, будут ждать электричества еще пять-семь лет. Вариант с атомной электростанцией, о котором упоминал губернатор Осипов, рассматривается в горизонте десяти лет (2035-2036 гг.), что не решает текущий кризис.
Энергодефицит блокирует развитие регионального сырьевого сектора. В нераспределенном фонде находится 328 месторождений, готовых к лицензированию (в основном руды). Однако освоение любого крупного месторождения требует создания ГОКа, который по энергопотреблению сопоставим с небольшим городом.
Помимо электричества, регион сталкивается с проблемой логистики. Даже имеющиеся объемы добычи не всегда удается вывезти через пункты пропуска, что создает второе "бутылочное горлышко" для экономики края.
"У нас порядка 46 проектов совершенно не обеспечены, в которые уже сейчас инвесторы вкладывают деньги. Их нет в так называемых СИПРах… и никак ещё к ним не подошли с точки зрения реализации соответствующей энергии", — сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Павел Волков.
Ситуация в Забайкалье обнажила отсутствие синхронизации между инвестиционным климатом и промышленной инфраструктурой. Инвесторы зашли в регион раньше, чем Минэнерго и региональные власти подготовили энергетическую базу для их работы.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.