Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда

Амурская область стала лидером среди российских регионов по темпам капитального ремонта многоквартирных домов. На текущий момент строители выполнили 74% годового плана работ.

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В домах меняют кровли и фасады, обновляют инженерные сети тепло-, водо- и электроснабжения, устанавливают новые лифты.

"Первое место в общероссийском рейтинге — результат слаженной работы всех участников программы. Наша главная задача — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия проживания", — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Александр Кириенко.

Показатель Значение Место в рейтинге РФ 1-е Процент выполнения годового плана 74%

Для жителей удаленных территорий своевременный капремонт критически важен из-за износа сетей и логистических сложностей при доставке материалов. Высокий темп работ позволяет закрыть основные циклы обновления до наступления зимнего периода, когда доступ к некоторым объектам и проведение наружных работ осложняются климатом.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова