Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оземпик и Вегови: эксперты проверили данные о способности лекарств предотвращать развитие рака
Дом начинается здесь: как сделать возвращение домой приятным с первых секунд
ИИ упёрся в человеческую тайну: почему машины не могут повторить наш разум
Жители Сахалина в шоке от темпов: работы по асфальтированию дворов перешли в решающую фазу
Жизнь в кредит стала нормой: Амурская область вошла в число лидеров по выдаче займов на жилье
Клубника и малина встретились в одной банке: варенье получается ярче, чем по отдельности
Кусты превратились в непролазные джунгли: итог неправильного ухода за малиной
В глубь тайги без шансов на отказ: мобильные врачи Хабаровского края изменили жизнь тысяч людей
Жильцы в шоке от наглости: в Сахалинской области вскрылись факты обмана в платежках

Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Амурская область стала лидером среди российских регионов по темпам капитального ремонта многоквартирных домов. На текущий момент строители выполнили 74% годового плана работ.

Вид на жилой комплекс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вид на жилой комплекс

В домах меняют кровли и фасады, обновляют инженерные сети тепло-, водо- и электроснабжения, устанавливают новые лифты.

"Первое место в общероссийском рейтинге — результат слаженной работы всех участников программы. Наша главная задача — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия проживания", — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Александр Кириенко.

Показатель Значение
Место в рейтинге РФ 1-е
Процент выполнения годового плана 74%

Для жителей удаленных территорий своевременный капремонт критически важен из-за износа сетей и логистических сложностей при доставке материалов. Высокий темп работ позволяет закрыть основные циклы обновления до наступления зимнего периода, когда доступ к некоторым объектам и проведение наружных работ осложняются климатом.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда
Экономика Приморья бьет рекорды: промышленный подъем в регионе обернулся неожиданными результатами
Быт превратится в испытание: Южно-Сахалинск лишится комфорта на несколько суток в июле
Заправки просто опустели: Псковская область столкнулась с последствиями логистического сбоя
Тень, свет и дерево: искусство создания выразительных линий на фасаде вашего дома
Пока одни скупают всё подряд, другие сажают всего три растения: цветник будет выглядеть богаче
Власти комаров над людьми пришёл конец: растительный спрей выдержал 4-часовую атаку без укуса
Nissan вернулся с козыря: новый кроссовер удивил ценой на фоне популярных конкурентов
В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.