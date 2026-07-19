Никто не ожидал такого рывка: Амурская область обошла все регионы в обновлении жилого фонда

Амурская область стала лидером среди российских регионов по темпам капитального ремонта многоквартирных домов. На текущий момент строители выполнили 74% годового плана работ.
В домах меняют кровли и фасады, обновляют инженерные сети тепло-, водо- и электроснабжения, устанавливают новые лифты.
"Первое место в общероссийском рейтинге — результат слаженной работы всех участников программы. Наша главная задача — обеспечить жителям комфортные и безопасные условия проживания", — отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Александр Кириенко.
|Показатель
|Значение
|Место в рейтинге РФ
|1-е
|Процент выполнения годового плана
|74%
Для жителей удаленных территорий своевременный капремонт критически важен из-за износа сетей и логистических сложностей при доставке материалов. Высокий темп работ позволяет закрыть основные циклы обновления до наступления зимнего периода, когда доступ к некоторым объектам и проведение наружных работ осложняются климатом.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.