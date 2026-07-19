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Экономика Приморья бьет рекорды: промышленный подъем в регионе обернулся неожиданными результатами

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Пищевая промышленность Приморского края показала рост на 5% по итогам первого полугодия 2026 года. Данные министерства экономического развития региона свидетельствуют об общем подъеме производственных показателей и увеличении инвестиционной активности в крае.

рынок труда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рынок труда

Производство и логистика

Помимо пищевого сектора, значительную динамику продемонстрировал добывающий сектор, где рост составил около 10%. Индекс промышленного производства в целом по региону достиг 105,2%, а в аграрной промышленности индекс производительности превысил 109%.

Транспортный узел региона также зафиксировал рост объемов: грузопереработка увеличилась на 2,2%, достигнув 40 млн тонн, а перевалка контейнеров в морских портах выросла на 8%. Общий контейнерооборот превысил 500 тысяч единиц.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что синхронный рост в промышленности и транспортной логистике обычно указывает на расширение товарного оборота и повышение эффективности цепочек поставок, что позволяет бизнесу наращивать объемы выпуска продукции.

Инвестиции и поддержка бизнеса

За первый квартал 2026 года объем инвестиций в основной капитал региона вырос на 4%, составив 86 млрд рублей. При этом 70% вложений компании профинансировали самостоятельно, без государственных субсидий и кредитов. Всего в рамках преференциальных режимов (ТОР, СПВ) в край вложено свыше 1 трлн рублей.

На сопровождении Инвестиционного агентства Приморского края находятся более 190 проектов с общим объемом инвестиций свыше 700 млрд рублей. Наибольший интерес инвесторов сосредоточен в сферах транспортно-логистической инфраструктуры, промышленной кооперации и туризма.

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) остается одним из главных работодателей края: в 91 тысяче компаний занято почти 390 тысяч человек. С начала года число занятых в МСП увеличилось на 7,5 тысячи человек, а количество самозанятых превысило 171 тысячу.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что высокая доля собственного финансирования в инвестиционных проектах (70%) свидетельствует о низкой зависимости бизнеса от заемных средств и высокой уверенности инвесторов в возврате капитала в данном регионе.

Для поддержки МСП через центр "Мой бизнес" доступны инструменты льготного кредитования и поручительства. В частности, Гарантийный фонд предоставляет поручительства до 70 млн рублей с комиссией от 0,5% до 1% годовых без залога.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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