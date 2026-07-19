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Жильцы в шоке от наглости: в Сахалинской области вскрылись факты обмана в платежках

Россия

Госжилинспекция Сахалинской области оштрафовала руководителей двух управляющих компаний и вынесла предупреждение третьему чиновнику по итогам проверок за неделю. Общая сумма взысканий составила 50 тысяч рублей.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

В селе Чехов по результатам проверки Холмской городской прокуратуры в доме № 27а на улице Парковой нашли критические недостатки в содержании жилья. Входы в подъезды занесло льдом, подвалы подтопило, а электрощитовая осталась открытой. Кроме того, в один из подвалов мог зайти любой человек, так как дверь не запиралась.

За эти нарушения генеральный директор ООО "Интеграция" заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.

Второй случай зафиксировали в Южно-Сахалинске. Житель дома № 69 по улице Поповича пожаловался на стоимость содержания жилья. Инспекторы обнаружили, что с февраля 2024 года управляющая компания ООО "ЖЭУ-2" самовольно подняла тариф с 25,51 до 30,94 рубля за квадратный метр.

Руководство УК пыталось сослаться на пункт договора, который якобы позволяет индексировать плату при изменении МРОТ или налогов. Однако проверка показала: в договоре, который хранится в системе ЖКХ, такого условия нет. Собственники жилья также не голосовали за повышение стоимости услуг. Директор ООО "ЖЭУ-2" оштрафован на 25 тысяч рублей.

Объект / Организация Суть нарушения Итог
ООО "Интеграция" (с. Чехов) Гололед, затопление подвалов, открытые щитовые Штраф 25 000 руб.
ООО "ЖЭУ-2" (Южно-Сахалинск) Самовольное повышение тарифа с 25,51 до 30,94 руб/м² Штраф 25 000 руб.

Помимо штрафов, инспекция продолжает работу по текущим обращениям жителей. В Южно-Сахалинске владелицы квартир в доме по улице 2-я Красносельская обсудили с ГЖИ детали предстоящего капитального ремонта, который должен начаться в 2027 году.

Экспертная проверка:
Специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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