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Деньги вроде выросли, а толку нет: Брянская область столкнулась с резким падением реальной выгоды

Россия » Центр » Брянск

В Брянской области к концу июня 2026 года материнский капитал использовали для покупки или строительства жилья более 1700 семей. Это немного больше показателей прошлого года, когда на эти цели средства направили около 1600 семей. Всего за 2025 год региональный Социальный фонд перечислил на жилищные нужды свыше 3700 семей, общая сумма выплат превысила 2,1 миллиарда рублей.

Доход от аренды жилья в рублях
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Доход от аренды жилья в рублях

Несмотря на рост номинальных сумм, реальная возможность купить жилье за счет господдержки падает. По данным "Ведомостей", основанным на статистике Росстата и Социального фонда, покупательная способность маткапитала за десять лет снизилась на 38%.

Почему денег стало "меньше"

Проблема заключается в разрыве между ростом выплат и ценами на недвижимость. За десять лет сумма господдержки увеличилась более чем вдвое, но стоимость квадратного метра за этот же период выросла в 3,4 раза. Для обычной семьи это означает, что на выплату можно купить заметно меньше жилой площади.

Показатель Значение
Номинальный размер выплаты (за 10 лет) с 453 026 до 963 243 руб.
Средняя стоимость жилья (рост за 10 лет) в 3,4 раза
Эквивалент площади в 2016 году 8,4 кв. м
Эквивалент площади в 2026 году 5,2 кв. м

В 2026 году сумма на первого ребенка составляет 728 921,9 рубля, доплата за второго — 234 321,27 рубля.

Общая тенденция в России

Снижение активности владельцев сертификатов заметно по всей стране. В 2025 году из 687 570 выданных сертификатов только 496 133 человека направили деньги на улучшение жилищных условий. Это на 11% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние 15 лет.

С начала программы поддержку получили более 15,2 миллиона россиян. Из них 10,1 миллиона семей вложили деньги в жилье (всего около 4,5 триллиона рублей). Большинство этих средств ушло на погашение ипотечных кредитов.

"Если в 2016 году маткапитал был эквивалентен 8,4 квадратного метра, то в 2026 году — примерно 5,2 квадратного метра жилья", — следует из расчётов издания "Ведомости".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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