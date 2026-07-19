Быт превратится в испытание: Южно-Сахалинск лишится комфорта на несколько суток в июле

Жители нескольких кварталов Южно-Сахалинска останутся без горячего водоснабжения с понедельника, 20 июля. В АО "СКК" сообщили, что отключение связано с плановым ремонтом теплосетей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вода из крана

Воду перекроют в полночь 20 июля. Подать ресурс в краны планируют к полуночи 23 июля. Всего перерыв в подаче воды продлится четыре дня.

Улица / Объект Номера домов Проспект Победы 5 (корп. 1, 2), 7 бс-11, 7 бс-13, 7а, 9, 9б, 11, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 55а, 55в, 59, 61, 61в, 65а Проспект Мира 184, 186б, 190, 190а, 192, 192б Улица Пограничная 20а, 20б, 22, 24, 30, 48а Улица Смирнова 3, 6, 7, 9 Улица Горького 30 (корп. 2, 3) Улица Комсомольская 188 Организации ФКУ СИЗО-1, ГБСКУЗ "ДОМС", ООО "Кампус Сахалин"

По вопросам подачи воды можно звонить в диспетчерскую по телефонам: 72-30-13, 72-33-89.