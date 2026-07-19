Быт превратится в испытание: Южно-Сахалинск лишится комфорта на несколько суток в июле

Жители нескольких кварталов Южно-Сахалинска останутся без горячего водоснабжения с понедельника, 20 июля. В АО "СКК" сообщили, что отключение связано с плановым ремонтом теплосетей.
Воду перекроют в полночь 20 июля. Подать ресурс в краны планируют к полуночи 23 июля. Всего перерыв в подаче воды продлится четыре дня.
|Улица / Объект
|Номера домов
|Проспект Победы
|5 (корп. 1, 2), 7 бс-11, 7 бс-13, 7а, 9, 9б, 11, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 55а, 55в, 59, 61, 61в, 65а
|Проспект Мира
|184, 186б, 190, 190а, 192, 192б
|Улица Пограничная
|20а, 20б, 22, 24, 30, 48а
|Улица Смирнова
|3, 6, 7, 9
|Улица Горького
|30 (корп. 2, 3)
|Улица Комсомольская
|188
|Организации
|ФКУ СИЗО-1, ГБСКУЗ "ДОМС", ООО "Кампус Сахалин"
По вопросам подачи воды можно звонить в диспетчерскую по телефонам: 72-30-13, 72-33-89.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.