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Заправки просто опустели: Псковская область столкнулась с последствиями логистического сбоя

Россия » Северо-Запад » Псков

В ряде муниципалитетов Псковской области сохраняется дефицит бензина марки АИ-95. Ситуация наиболее острая в Великих Луках и южных районах региона, где заправки одной сети не справляются с текущим спросом.

АЗС
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
АЗС

В Пустошке, Усвятах, Стругах Красных и Пыталово АЗС работают без очередей, но там доступен только бензин АИ-92 и дизельное топливо. В Пскове поставки АИ-95 постепенно стабилизируются, но в большинстве остальных районов области топливо по-прежнему в дефиците.

"Договорились с руководством "Сургутнефтегаз" о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь — в Великие Луки и южные районы", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Чтобы снизить напряженность на заправках, компания "Лукойл" подняла лимит отпуска топлива с 30 до 40 литров в одни руки. Для водителей из малых городов и сельских территорий это означает более простую возможность заправить бак без многократных поездок на АЗС.

Район / Город Статус поставок АИ-95
Псков Ситуация улучшается
Великие Луки, южные районы Дефицит (приоритет перераспределения)
Пустошка, Усвяты, Струги Красные, Пыталово В наличии только АИ-92 и дизель

Проблема затронула логистику в регионе, особенно в тех точках, где водители зависят от одной сети АЗС. Перераспределение объемов между заправками "Сургутнефтегаза" должно сгладить нехватку топлива в наиболее проблемных точках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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