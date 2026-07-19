Заправки просто опустели: Псковская область столкнулась с последствиями логистического сбоя

В ряде муниципалитетов Псковской области сохраняется дефицит бензина марки АИ-95. Ситуация наиболее острая в Великих Луках и южных районах региона, где заправки одной сети не справляются с текущим спросом.
В Пустошке, Усвятах, Стругах Красных и Пыталово АЗС работают без очередей, но там доступен только бензин АИ-92 и дизельное топливо. В Пскове поставки АИ-95 постепенно стабилизируются, но в большинстве остальных районов области топливо по-прежнему в дефиците.
"Договорились с руководством "Сургутнефтегаз" о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь — в Великие Луки и южные районы", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Чтобы снизить напряженность на заправках, компания "Лукойл" подняла лимит отпуска топлива с 30 до 40 литров в одни руки. Для водителей из малых городов и сельских территорий это означает более простую возможность заправить бак без многократных поездок на АЗС.
|Район / Город
|Статус поставок АИ-95
|Псков
|Ситуация улучшается
|Великие Луки, южные районы
|Дефицит (приоритет перераспределения)
|Пустошка, Усвяты, Струги Красные, Пыталово
|В наличии только АИ-92 и дизель
Проблема затронула логистику в регионе, особенно в тех точках, где водители зависят от одной сети АЗС. Перераспределение объемов между заправками "Сургутнефтегаза" должно сгладить нехватку топлива в наиболее проблемных точках.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.