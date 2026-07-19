В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон

В посёлках Усть-Камчатского округа участились вылазки медведей. Чтобы защитить людей, в каждом населённом пункте создали оперативные группы.
Специалисты будут вытеснять хищников за границы жилых зон. Приоритет — отпугивание. Стрелять разрешат только тогда, когда другие методы не сработают.
"Группа выезжает только по звонку в Единую дежурно-диспетчерскую службу или от ответственных лиц. Сообщения и ролики в социальных сетях не являются поводом для вызова", — сообщили в пресс-службе администрации Усть-Камчатского муниципального округа.
Жителям просят незамедлительно сообщать о медведях по телефонам:
Власти напоминают: при встрече с зверем нельзя паниковать. Категорически запрещено подкармливать хищника — это приучает его к людям и делает ситуацию опаснее.
Медведи выходят к людям, когда в лесу заканчивается доступная кормовая база или меняются маршруты миграции. Главная проблема в поселках — пищевой аттрактант. Мусорные баки и остатки еды в дворах становятся для зверя "бесплатным рестораном". Пока жители не перестанут оставлять органические отходы в открытом доступе, оперативные группы будут бороться с последствиями, а не с причиной. Вытеснение животных с помощью шума и спецсредств работает, но только если зверь не зафиксировал в своем сознании связь между поселком и легкой добычей.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.