В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон

В посёлках Усть-Камчатского округа участились вылазки медведей. Чтобы защитить людей, в каждом населённом пункте создали оперативные группы.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дикий медведь на детской площадке

Специалисты будут вытеснять хищников за границы жилых зон. Приоритет — отпугивание. Стрелять разрешат только тогда, когда другие методы не сработают.

"Группа выезжает только по звонку в Единую дежурно-диспетчерскую службу или от ответственных лиц. Сообщения и ролики в социальных сетях не являются поводом для вызова", — сообщили в пресс-службе администрации Усть-Камчатского муниципального округа.

Жителям просят незамедлительно сообщать о медведях по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба: +7 (961) 961-28-40

Полиция: 102

Власти напоминают: при встрече с зверем нельзя паниковать. Категорически запрещено подкармливать хищника — это приучает его к людям и делает ситуацию опаснее.