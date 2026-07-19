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В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон

Россия » Дальний Восток » Петропавловск

В посёлках Усть-Камчатского округа участились вылазки медведей. Чтобы защитить людей, в каждом населённом пункте создали оперативные группы.

Дикий медведь на детской площадке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Дикий медведь на детской площадке

Специалисты будут вытеснять хищников за границы жилых зон. Приоритет — отпугивание. Стрелять разрешат только тогда, когда другие методы не сработают.

"Группа выезжает только по звонку в Единую дежурно-диспетчерскую службу или от ответственных лиц. Сообщения и ролики в социальных сетях не являются поводом для вызова", — сообщили в пресс-службе администрации Усть-Камчатского муниципального округа.

Жителям просят незамедлительно сообщать о медведях по телефонам:

  • Единая дежурно-диспетчерская служба: +7 (961) 961-28-40
  • Полиция: 102

Власти напоминают: при встрече с зверем нельзя паниковать. Категорически запрещено подкармливать хищника — это приучает его к людям и делает ситуацию опаснее.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова

Медведи выходят к людям, когда в лесу заканчивается доступная кормовая база или меняются маршруты миграции. Главная проблема в поселках — пищевой аттрактант. Мусорные баки и остатки еды в дворах становятся для зверя "бесплатным рестораном". Пока жители не перестанут оставлять органические отходы в открытом доступе, оперативные группы будут бороться с последствиями, а не с причиной. Вытеснение животных с помощью шума и спецсредств работает, но только если зверь не зафиксировал в своем сознании связь между поселком и легкой добычей.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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