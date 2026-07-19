Росморречфлот очистит дно северных и восточных морей России от затонувших судов до октября

В северных и восточных регионах России стартовали судоподъемные работы. С июня по октябрь специалисты Росморречфлота будут поднимать с морского дна затонувшие суда. График работ привязан к навигационному окну и погоде.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ затонувший корабль

Приоритет отдают объектам, которые создают помехи для навигации и рыболовного промысла, а также угрожают экологии прибрежной зоны. Перед началом работ водолазы и инженеры обследуют дно, чтобы точно определить координаты каждого судна.

Регион Количество судов к подъему за сезон Чукотка 5 Камчатка 4 Сахалин 3 Приморье и Магаданская область по 2 Якутия 1

Очистка акваторий проходит в рамках проекта "Генеральная уборка", который объединили с нацпроектом "Экологическое благополучие". С 2022 года со дна Дальнего Востока уже подняли 227 судов. В планах до 2030 года утилизировать еще 103 объекта.

Для удаленных территорий, таких как Чукотка или Якутия, такие работы осложняются логистикой и коротким периодом безледового периода, что делает летне-осенний сезон единственным временем для проведения технических операций.