Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
Земля стирает собственную карту: 8 мест, которые могут исчезнуть уже в этом столетии
"Ленивая" красота: 6 стрижек, которые идеально лежат без капли стайлинга
Элегантность в каждом блике: 4 способа внедрить пайетки в базовый гардероб без риска перегрузить образ
Смородиновый сад без возни: лёгким движением руки старая ветка превращается в молодой куст
Лень — не помеха: чем заняться дома, чтобы организм тратил больше калорий
Никакой стирки и глажки: 4 альтернативы шторам, которые преобразят ваш интерьер
Рентген теперь станет цифровым: в Гордеевской ЦРБ провели реформу, которая изменит качество обследований

Росморречфлот очистит дно северных и восточных морей России от затонувших судов до октября

Россия » Дальний Восток

В северных и восточных регионах России стартовали судоподъемные работы. С июня по октябрь специалисты Росморречфлота будут поднимать с морского дна затонувшие суда. График работ привязан к навигационному окну и погоде.

затонувший корабль
Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
затонувший корабль

Приоритет отдают объектам, которые создают помехи для навигации и рыболовного промысла, а также угрожают экологии прибрежной зоны. Перед началом работ водолазы и инженеры обследуют дно, чтобы точно определить координаты каждого судна.

Регион Количество судов к подъему за сезон
Чукотка 5
Камчатка 4
Сахалин 3
Приморье и Магаданская область по 2
Якутия 1

Очистка акваторий проходит в рамках проекта "Генеральная уборка", который объединили с нацпроектом "Экологическое благополучие". С 2022 года со дна Дальнего Востока уже подняли 227 судов. В планах до 2030 года утилизировать еще 103 объекта.

Для удаленных территорий, таких как Чукотка или Якутия, такие работы осложняются логистикой и коротким периодом безледового периода, что делает летне-осенний сезон единственным временем для проведения технических операций.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Курская область
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Якутия
Заправки в Якутии забиты: решение властей изменило правила отпуска горючего на северных АЗС
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Последние материалы
В поселках Усть-Камчатского округа ввели режим вытеснения медведей из жилых зон
Эти банки съедают первыми: хрустящие огурцы по французской схеме с горчицей
Земля стирает собственную карту: 8 мест, которые могут исчезнуть уже в этом столетии
Росморречфлот очистит дно северных и восточных морей России от затонувших судов до октября
"Ленивая" красота: 6 стрижек, которые идеально лежат без капли стайлинга
Элегантность в каждом блике: 4 способа внедрить пайетки в базовый гардероб без риска перегрузить образ
Смородиновый сад без возни: лёгким движением руки старая ветка превращается в молодой куст
Лень — не помеха: чем заняться дома, чтобы организм тратил больше калорий
Никакой стирки и глажки: 4 альтернативы шторам, которые преобразят ваш интерьер
Рентген теперь станет цифровым: в Гордеевской ЦРБ провели реформу, которая изменит качество обследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.