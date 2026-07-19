Рентген теперь станет цифровым: в Гордеевской ЦРБ провели реформу, которая изменит качество обследований

Пациенты Гордеевской центральной районной больницы смогут проходить диагностику на новом цифровом рентген-аппарате. Оборудование закупили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщили в местной администрации.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач за компьютером с рентгеновскими снимками

Чтобы техника работала корректно, в больнице сначала приведут в порядок само помещение. Рабочие заменят окна и двери, обновят отделку стен, а также заменят покрытие пола и потолка. После этих работ кабинет будет полностью отвечать санитарным нормам.

Для жителей района замена старого оборудования на цифровое означает более точные снимки и сокращение времени ожидания результатов. Врачи смогут быстрее ставить диагнозы, а пациентам не придется тратить время на лишние поездки в областной центр для уточнения обследования.

Параллельно с обновлением техники в Брянской области развивают систему цифровой обработки снимков. Сейчас все 123 рентгенолога региона подключены к единой медицинской информационной системе. В некоторых медучреждениях для расшифровки флюорографии, томограмм и маммографии уже используют искусственный интеллект, который помогает врачу заметить патологии на ранних стадиях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова