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Рентген теперь станет цифровым: в Гордеевской ЦРБ провели реформу, которая изменит качество обследований

Россия » Центр » Брянск

Пациенты Гордеевской центральной районной больницы смогут проходить диагностику на новом цифровом рентген-аппарате. Оборудование закупили по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщили в местной администрации.

Врач за компьютером с рентгеновскими снимками
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач за компьютером с рентгеновскими снимками

Чтобы техника работала корректно, в больнице сначала приведут в порядок само помещение. Рабочие заменят окна и двери, обновят отделку стен, а также заменят покрытие пола и потолка. После этих работ кабинет будет полностью отвечать санитарным нормам.

Для жителей района замена старого оборудования на цифровое означает более точные снимки и сокращение времени ожидания результатов. Врачи смогут быстрее ставить диагнозы, а пациентам не придется тратить время на лишние поездки в областной центр для уточнения обследования.

Параллельно с обновлением техники в Брянской области развивают систему цифровой обработки снимков. Сейчас все 123 рентгенолога региона подключены к единой медицинской информационной системе. В некоторых медучреждениях для расшифровки флюорографии, томограмм и маммографии уже используют искусственный интеллект, который помогает врачу заметить патологии на ранних стадиях.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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