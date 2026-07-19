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Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России»

Россия » Центр » Тверь

Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута "Золотое кольцо России". Об этом Виталий Королев объявил 19 июля во время празднования Дня города. Решение поддержали на федеральном уровне.

Тверь. Спасо-Преображенский кафедральный собор
Фото: commons.wikimedia.org by Ветер Тверских Крыш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тверь. Спасо-Преображенский кафедральный собор

Для обычного горожанина этот статус означает не только приток туристов, но и конкретные изменения в городской среде. Включение в маршрут обычно влечет за собой обновление инфраструктуры, развитие местного бизнеса и рост инвестиций в общественные пространства.

"Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали. Для Твери такой статус открывает новые возможности. Это не только туризм, но и развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей", — отметил Виталий Королев.

Медицина и отдых: что меняется в городе

Помимо статуса "Золотого кольца", в городе задействовали новые инструменты для здоровья и досуга жителей. В центре Твери развернули выездной пункт диспансеризации городской клинической больницы №6. Теперь горожане могут пройти ЭКГ и измерить давление, не посещая поликлинику.

Такие "Пункты здоровья" появились благодаря совместному проекту Правительства Тверской области и АНО "Евразия". Цель инициативы — сделать медицинскую помощь доступнее, перенеся базовые обследования из кабинетов врачей в общественные пространства.

В Городском саду сейчас монтируют колесо обозрения. Аттракцион станет частью общего обновления парка, которое также курирует АНО "Евразия". Для жителей это означает появление новой точки притяжения и развитие рекреационной зоны в центре города.

Спорт и молодежь

На набережной Афанасия Никитина открыли площадку для падела. Этот вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, становится доступным для всех желающих. Развитие новой спортивной дисциплины в регионе стало итогом договоренностей, достигнутых на ПМЭФ.

Направление Конкретные изменения для жителей
Туризм Вхождение Твери в "Золотое кольцо России"
Здравоохранение Запуск мобильных "Пунктов здоровья" для диспансеризации
Городская среда Установка колеса обозрения в Городском саду
Спорт Открытие открытой площадки для падела на берегу Волги

В рамках празднования Дня города также работали интерактивные площадки волонтеров и общественных организаций, прошла ярмарка "Город мастеров" и фестиваль блогеров "Топфест".

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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