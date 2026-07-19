Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута "Золотое кольцо России". Об этом Виталий Королев объявил 19 июля во время празднования Дня города. Решение поддержали на федеральном уровне.
Для обычного горожанина этот статус означает не только приток туристов, но и конкретные изменения в городской среде. Включение в маршрут обычно влечет за собой обновление инфраструктуры, развитие местного бизнеса и рост инвестиций в общественные пространства.
"Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали. Для Твери такой статус открывает новые возможности. Это не только туризм, но и развитие экономики, обновление инфраструктуры, улучшение качества жизни людей", — отметил Виталий Королев.
Помимо статуса "Золотого кольца", в городе задействовали новые инструменты для здоровья и досуга жителей. В центре Твери развернули выездной пункт диспансеризации городской клинической больницы №6. Теперь горожане могут пройти ЭКГ и измерить давление, не посещая поликлинику.
Такие "Пункты здоровья" появились благодаря совместному проекту Правительства Тверской области и АНО "Евразия". Цель инициативы — сделать медицинскую помощь доступнее, перенеся базовые обследования из кабинетов врачей в общественные пространства.
В Городском саду сейчас монтируют колесо обозрения. Аттракцион станет частью общего обновления парка, которое также курирует АНО "Евразия". Для жителей это означает появление новой точки притяжения и развитие рекреационной зоны в центре города.
На набережной Афанасия Никитина открыли площадку для падела. Этот вид спорта, сочетающий элементы тенниса и сквоша, становится доступным для всех желающих. Развитие новой спортивной дисциплины в регионе стало итогом договоренностей, достигнутых на ПМЭФ.
|Направление
|Конкретные изменения для жителей
|Туризм
|Вхождение Твери в "Золотое кольцо России"
|Здравоохранение
|Запуск мобильных "Пунктов здоровья" для диспансеризации
|Городская среда
|Установка колеса обозрения в Городском саду
|Спорт
|Открытие открытой площадки для падела на берегу Волги
В рамках празднования Дня города также работали интерактивные площадки волонтеров и общественных организаций, прошла ярмарка "Город мастеров" и фестиваль блогеров "Топфест".
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.