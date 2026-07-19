Аксайский район Ростовской области: два ландшафтных пожара произошли на окраинах станицы Мишкинской

В Аксайском районе Ростовской области в пятницу, 19 июля, вспыхнули два ландшафтных пожара. Огонь охватил окраины станицы Мишкинской.

Фото: commons.wikimedia.org by Tilo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожар в горах

Первый очаг зафиксировали около 8:00 на юге населенного пункта. Пожарные остановили пламя, когда оно успело уничтожить 600 квадратных метров растительности. Спустя два с половиной часа, примерно в 10:30, загорелась северная окраина станицы. Здесь площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Ситуация осложняется тем, что в регионе до конца суток 20 июля действует режим чрезвычайной пожароопасности. Сухая трава и климатические условия создают высокий риск быстрого распространения огня, что может привести к серьезным чрезвычайным ситуациям.

Специалисты призывают жителей быть осторожными при обращении с огнем, чтобы избежать новых возгораний на сельхозугодьях и придомовых территориях.