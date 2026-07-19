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Дорога в Крым снова стала лотереей: временный запрет на проезд парализовал трафик в воскресенье

Россия » Юг » Симферополь

В воскресенье, 19 июля, движение по Крымскому мосту временно перекрыли из соображений безопасности. Ограничения ввели в 12:19, транспортный переход был закрыт около часа.

Крымский мост
Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крымский мост

Сотрудники транспортной безопасности просили водителей, оказавшихся на мосту и в зонах досмотра, сохранять спокойствие и выполнять все распоряжения персонала.

Для жителей Юга и туристов важно помнить о действующих правилах проезда через Керченский пролив. С января этого года по автодорожной части моста запрещен проезд всех грузовиков с массой более 1,5 тонн, независимо от того, загружены они или пусты. Также движение ограничено для электромобилей и гибридов.

С конца апреля изменилась и логистика перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. На 134-м километре трассы А-290 (Новороссийск — Керчь), в районе развязки Тамань — Волна, автомобили теперь разделяют на два потока. Распределение зависит от объема багажа в машине, а количество самих досмотровых пунктов увеличили, чтобы ускорить пропуск транспорта.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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